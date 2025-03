Corberán: “Hemos ganado con mucho corazón y compromiso”

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, apuntó este domingo que hay partidos que se ganan por “mejor juego”, pero que la victoria contra el Mallorca (1-0) la lograron “con mucho corazón y mucho compromiso”, y aseguró que “nadie va a bajar la guardia”.

“Fue un partido muy importante y competido. Nos sacrificamos y esforzamos mucho hasta el último segundo, sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer. Quedan nueve etapas de ese maratón de resiliencia. Tenemos un trabajo grande que hacer todavía. Estamos sufriendo mucho y queda por sufrir y pelear. Lo importante son los puntos”, expresó.

Corberán señaló que el Mallorca no propuso demasiado en la primera parte en ataque, pero, tras el gol en la segunda, "sí estuvieron mucho mejor", y reconoció que en el último tramo perdieron el control del juego.

“Nos costó mucho estar precisos en la primera parte. No supimos aprovechar los pocos momentos de ventaja que creamos y no entendimos que había que atacarles por fuera y no por dentro. Pero esos matices nos harán mejorar. Cada partido te da opciones de insistir y corregir y tenemos que seguir creciendo”, aseguró.

Por otro lado, el técnico valencianista elogió al goleador Diego López, del que dijo que tiene mucho potencial. “No le veo techo. Es un extremo con instinto de delantero y nos está ayudando mucho para conseguir resultados”, subrayó, y también destacó que está encantado con César Tárrega por su "alma de defensa, madurez y mentalidad".

Sobre Hugo Duro, que no ha disputado ningún minuto tras volver de su lesión en un sóleo, Corberán explicó: “Un entrenador toma decisiones y sacamos a Mir porque necesitábamos altura para los balones parados y porque el ritmo competitivo es superior al de Hugo Duro. Iba a sacar a Duro por Rioja, pero las molestias de Enzo hicieron que cambiáramos lo pensado”.

Por último, Corberán destacó la fuerza de Mestalla: “Es importantísimo para nosotros para sumar puntos y acercarnos al objetivo. Ojalá el valencianismo sepa lo importante que son para nosotros. Por lo que nos ayuda y condiciona a los rivales. Pero queda mucho trabajo por hacer”.