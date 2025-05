Corberán: “Del Getafe nunca te puedes fiar”

El técnico del Valencia, Carlos Corberán, expresó que “nunca” se puede fiar nadie del Getafe porque tiene un entrenador y una plantilla competitivos pese a que lleguen al partido de este sábado a Mestalla con cuatro derrotas consecutivas.

“Nunca creo que haya un buen momento para medirse a un rival. Un rival herido siempre puede ser un rival peligroso. Contra el Getafe tenemos que manejar muy bien aspectos como las segundas jugadas, contraataques y las acciones a balón parado”, dijo este viernes en la previa del partido.

Mientras que el Getafe llega en mala dinámica, el Valencia lo hace sin conocer la derrota en nueve partidos, pero Corberán avisó que “sería un error relajarse y no valorar lo mucho que el equipo ha tenido que hacer para afrontar esta situación”.

“El equipo lleva nueve partidos sin perder y todavía el objetivo no es matemático. Eso refleja el gran reto mayúsculo que hemos tenido por delante y el compromiso y la profesionalidad de los futbolistas”, expresó el técnico valenciano, que afirmó que Enzo Barrenechea estará disponible y Max Aarons es baja por molestias en el gemelo.

“No hay un jugador que vista la camiseta del Valencia que pueda permitirse el error de relajarse nunca, nuestro escudo es exigencia y el Valencia va a competir siempre por cada partido. No hay nada más ambicioso que trabajar por los tres puntos”, apuntó.

Corberán se resistió a hablar sobre Europa cuando la permanencia no es matemática y expresó que su mentalidad siempre ha sido no dar nunca nada por hecho. “Siento una ilusión tremenda por seguir compitiendo, el reto que tengo es que consigamos el nivel de fútbol necesario para conseguir el resultado”, desveló.

“Me centro en que el equipo logre los tres puntos que son muy importantes porque la temporada no ha acabado. Ni me molesta, ni me agrada que se hable de Europa. Si me preguntan si me gusta que mis jugadores hablen de Europa… Me gusta ver ambición en mis jugadores”, comentó.

Asimismo, Corberán aseguró que no ha visto ninguna relajación en los futbolistas al lograr la permanencia virtual: “Veo la misma ambición, entrega y profesionalidad para mostrar nuestra mejor versión en el campo”.

"En mi presentación dije que el objetivo que tenía era que la afición del Valencia recuperase la ilusión con su equipo y se generase una comunión especial. Esa es mi mentalidad", indicó.

Por último, sobre si le ha pedido al club más ambición de cara a la próxima temporada, dijo que el objetivo del Valencia siempre tiene que ser competir para lograr los tres puntos y que él se centra en trabajar, sacar el máximo rendimiento a sus futbolistas.

“La dirección deportiva hace su trabajo y me permite a mí estar centrado en el mío, que es el rendimiento en cada partido. Por supuesto que estoy tranquilo, tengo la comunicación necesaria para tomar las decisiones que beneficien al Valencia. Estoy en constante comunicación con la dirección deportiva, pero cualquier conversación la dejo para el ámbito interno y privado, donde doy mis valoraciones y opiniones”, finalizó.