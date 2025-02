Corberán: "La estadística no nos condiciona, vamos con ganas de revertir la dinámica"

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, señaló en rueda de prensa que el hecho de que su equipo no hay sido aún capaz de ganar un partido de LaLiga fuera de casa no les condiciona y aseguró que van con ganas de revertir esta dinámica el próximo domingo en Pamplona ante el Osasuna.

"Para mí, la estadística no nos condiciona, está ahí, pero vamos al partido con la misma ambición y ganas de revertir una dinámica que no está siendo ideal para el Valencia en liga. Hay que seguir trabajando más si cabe para cambiar esa dinámica fuera de casa. Veo a mi equipo con la convicción para ir y ser un equipo competitivo", aseguró.

"Veo al equipo con ambición porque es un estadística, el dato está ahí, pero los partidos que yo he vivido con el equipo no reflejan todo eso. No hemos ganado, pero quitando el partido del Barcelona, en Sevilla el equipo compitió muy bien y estuvo cerca y en Villarreal me gustó mucho, veo al equipo más con ambición y convicción que con otro aspecto", añadió.

El técnico valenciano comentó que espera este domingo un partido en el que cada duelo puede ser determinante.

"Son partidos donde el nivel de atención es fundamental, el nivel de concentración también, somos conscientes del entorno que se crea en Pamplona y al equipo lo veo con la claridad para dar las respuestas que serán necesarias en una plaza que tiene ese nivel de exigencia", señaló.

"El partido va a ser muy intenso, con mucho duelo, con mucho centro directo y ritmo, con un entorno que hace sentir su apoyo al equipo y en eso quiero ver a mi equipo con entrega, concentración y lucha en cada detalle", prosiguió.

Corberán cumple dos meses al frente del Valencia, aunque el técnico confesó que no era consciente de ello y apuntó que el balance que hace de este período es "de mucho trabajo, pienso que el equipo cada día que pasa esta más preparado para lo que nos viene por delante y tratando de aprender para ser más fuertes en los tres meses que nos quedan por delante. Tenemos claro nuestro objetivo, sumar el máximo número de puntos".