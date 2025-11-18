Los clubes de élite de la Comunitat Valenciana se ‘apuntan’ al Maratón Valencia

Los principales clubes de élite de la Comunitat Valenciana han vuelto a demostrar un año más su apoyo al Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025 en una edición que pretende convertirse en una gran fiesta en la que todo el mundo, vecinos y también visitantes, salgan a la calle a animar y a mostrar al mundo la magia de la ciudad del running en el evento deportivo más importante de la ciudad.

La oficina ‘All in One’ de CaixaBank, patrocinador de la prueba, volvió a acoger el acto de hermanamiento, ejerciendo de anfitriona de esta reunión de los clubes de élite de fútbol y baloncesto de la Comunitat Valenciana, ya que también forma parte de la familia de ellos.

De esta forma, Felipe Pulido, director comercial de empresas de CaixaBank en Comunitat Valenciana, fue el encargado de dar la bienvenida a las entidades y ha resaltado la relación de su entidad con la prueba: “El Maratón es una de las nuestras principales apuestas, llevamos más de 14 años como patrocinadores y estamos comprometidos en todos los sentidos, con la participación de nuestros empleados, vistiendo nuestros edificios y liderando las categorías para personas con discapacidad”.

En este sentido, Vicente Sanz, vicepresidente de SD Correcaminos, ha remarcado no solo la colaboración de CaixaBank, sino de todos los clubes deportivos y ha pedido al público que salga a animar el próximo 7 de diciembre. “El Maratón Valencia es un corazón compartido con la ciudad, pero también con la Comunitat Valenciana y con España. Por eso queremos agradecer a todos vuestra ayuda y daros las gracias por salir a animar, a apoyar y a hacer grande nuestra prueba”, ha explicado.

Julio César Giner, vicepresidente del Elche CF, ha destacado que también Alicante tiene mucha presencia en la prueba “con más de 500 inscritos de la provincia” y se ha mostrado convencido de que “más pronto que tarde este maratón será uno de los mejores del mundo”.

Por su parte, Juan Manuel Borso, secretario Consejo Administración del Levante UD: “El Maratón Valencia es un orgullo para todos los valencianos y las valencianas porque supone una gran muestra de lo que es aunar esfuerzos y supone el día que se celebra una gran fiesta para la ciudad”.

Con esa idea también ha coincidido Javier Solís, director general del Valencia CF, que ha manifestado que “Valencia es una ciudad que respira deporte y el Maratón sirve un poco para vertebrar todos los barrios. Es un placer compartir con todos aquellos que quieren poner el nombre de Valencia a nivel internacional”.

El embajador del Villarreal CF, Marcos Senna, ha agradecido “a la organización del Maratón Valencia que nos hagan partícipes de un evento”, ya que “entendemos que el deporte es salud física y mental”.

Por último, Enric Carbonell, director general del Valencia Basket, ha señalado que el Maratón Valencia y el equipo ‘taronja’ “somos parte de una misma familia” y “os miramos como orgullo y como referencia”. “Para nosotros es un honor seguir participando con nuestro punto de animación y siempre que queráis contar con nosotros allí estaremos”, ha concluido.