El Ciutat de València y el Elche no pueden esperar más

El Levante afronta el primer duelo en casa de la segunda vuelta del campeonato con la necesidad de estrenar su casillero de victorias en el Ciutat de València ante un Elche que también busca su primer triunfo a domicilio de la temporada.

El equipo valenciano que es penúltimo, a seis puntos de la permanencia, no puede dejar pasar más oportunidades y la de este viernes, ante un Elche que no conoce el triunfo como visitante y que lleva tres jornadas sin ganar, parece una buena ocasión.

Es el Levante es el peor local de LaLiga EA Sports, con tres empates y cinco derrotas, y si este viernes no consigue vencer al Elche en el Ciutat de València, igualará su peor arranque de temporada en su estadio. Además, el técnico luso Luís Castro dirigirá su segundo partido ante la hinchada levantinista tras empatar ante el Espanyol hace dos semanas.

El entrenador del Levante no podrá contar para este partido con los lesionados Brugué, Elgezabal, Víctor García y Pampín, pero recupera al centrocampista Oriol Rey, que se perdió el choque del pasado sábado en el Bernabéu por unas molestias en la rodilla.

Una de las novedades de la convocatoria podría ser la presencia del extremo israelí Tay Abed, que esta semana llegó a València procedente del PSV Eindhoven a cambio de unos 200.000 euros por el traspaso de este joven de 21 años que sólo jugó un partido con el primer equipo neerlandés

Se espera también el regreso a la lista del defensor argentino Matías Moreno, que se perdió el duelo ante el Real Madrid por fatiga muscular, aunque no está confirmado que pueda ser titular. Un caso parecido es el del hondureño Kervin Arriaga, quien arrastraba unas molestias y esta semana ya ha trabajado con el grupo.

En ataque estará, salvo sorpresa, el camerunés Etta Eyong, que no marca en LaLiga EA Sports desde octubre de 2025, y cuyos goles son una de las bazas del Levante para lograr la permanencia.

El equipo se concentrará este viernes por primera vez en la temporada y la afición está convocada a las 19:30 horas en el estadio Ciutat de València para recibir al autocar del Levante.

El Elche, por su parte, afronta el duelo autonómico con el reto de lograr su primer triunfo en 2026, ya que sólo ha sumado dos puntos de los últimos nueve, por lo que desea revertir cuanto antes esta dinámica para evitar apuros antes de afrontar un exigente tramo del calendario.

El encuentro llega en un momento delicado para el equipo de Eder Sarabia. El Elche acumula dos bajas seguras y muchas dudas, sobre todo en defensa y en ataque, ya que no podrá contar con el central Víctor Chust, sancionado, ni con el lateral Héctor Fort, en plena fase de recuperación tras sufrir una una operación en el hombro.

Álvaro Núñez, con problemas en el pubis, Pedro Bigas, convaleciente de un esguince de rodilla, y Rafa Mir, con una lesión muscular, no han entrenado con el equipo durante la semana, aunque el entrenador no los ha descartado definitivamente y confía en poder contar con alguno de ellos para formar la convocatoria.

En el caso de que ninguno se recupere a tiempo, el técnico vasco no descartó volver a convocar a los jóvenes defensores del filial Bema Sina y David Hernández.

Sarabia sí podrá contar con el portugués André da Silva, ya recuperado plenamente de los problemas físicos que le han impedido tener continuidad durante el último mes y medio de competición.