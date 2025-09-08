Los cinco internacionales españoles se incorporan a la pretemporada del Valencia

Los cinco jugadores que han disputado el Eurobasket con la selección española se incorporaron este lunes a la pretemporada de un Valencia Basket a la que ya solo faltan por unirse el exterior Darius Thompson y el interior Ethan Happ.

Sergio De Larrea, Xabi López-Arostegui, Josep Puerto, Jaime Pradilla y Yankuba Sima se unieron este lunes al trabajo del grupo que dirige Pedro Martínez, que arrancó la pretemporada el pasado 26 de agosto y que este domingo disputó en Yecla ante el UCAM Murcia su primer encuentro amistoso.

Se espera que durante la semana se incorpore al grupo Thompson, que ha disputado con Italia el Eurobasket y que quedó eliminado este domingo en el torneo.

En el caso de Happ, tras haber estado lesionado desde el pasado mes de noviembre, se operó en Estados Unidos a principios de verano y su regreso es aún una incógnita, dado que cuando estuvo sano apenas contó para Pedro Martínez.

El Valencia Basket disputará su primer partido oficial el próximo 27 de septiembre, cuando se enfrentará al Unicaja en la primera semifinal de la Supercopa acb que se disputará en Málaga.