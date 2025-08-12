Cesar Tárrega: "Esta temporada vamos a luchar por dar muchas alegrías"

El Valencia CF ha anunciado la renovación de César Tárrega hasta junio de 2030, un movimiento que consolida la apuesta del club por uno de sus talentos más prometedores. El defensa central, formado en la Academia VCF, ha recorrido un camino ejemplar desde las categorías inferiores hasta convertirse en una pieza clave del primer equipo.

Tárrega debutó en la Copa del Rey en diciembre de 2021 y dio el salto a LaLiga en 2023. Su cesión al Real Valladolid en la temporada 2023-24, donde fue protagonista del ascenso a Primera División, le sirvió para regresar a Mestalla con mayor madurez y confianza.

La pasada campaña disputó 34 partidos como titular en LaLiga y superó los 3.000 minutos sobre el césped, además de brillar con la selección española Sub-21 en el Europeo, donde fue nombrado MVP.

Declaraciones tras el anuncio de su renovación

En sus primeras declaraciones tras firmar, Tárrega ha expresado su emoción: “Estoy muy contento, es muy importante seguir vinculado a este club por lo que significa para mí. Es un sueño cumplido… ojalá sean muchos más años”.

“El equipo ha demostrado estar a un alto nivel, sobre todo en la última recta de la temporada pasada. Eso es producto de todo el trabajo duro que se hizo en el tramo final, y estoy muy agradecido por los minutos y por la renovación”, señaló Tárrega, destacando el vínculo emocional que mantiene con el club y su afición.

Además, valoró la confianza depositada en él por el cuerpo técnico: “He tenido la suerte de contar con muchos minutos… Estoy muy agradecido… siento que he crecido un montón como futbolista y como persona gracias a ellos.”

La renovación representa también un reconocimiento a su liderazgo dentro del vestuario: “A partir de esta temporada, me incorporo al grupo de capitanes. Es todo un orgullo y un honor llevar el brazalete del Valencia CF. No imaginaba cuando era pequeño que podría llegar a este momento; es un sueño cumplido. Espero estar a la altura de llevar el brazalete.”

Finalmente, Tárrega dedicó un emotivo mensaje a los seguidores: “A la afición, darles las gracias por todos estos años en los que me han arropado… esta temporada vamos a luchar por darles muchas alegrías. Ojalá estén a nuestro lado siempre.”