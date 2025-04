Carlos Corberán: “Ganar en el Bernabéu te exige dar lo mejor de ti”

El técnico del Valencia, Carlos Corberán, reconoció que para ganar este sábado al Real Madrid en el Santiago Bernabéu el equipo debe dar lo mejor de sí mismo y recordó que el club de Mestalla no gana desde 2008 en el feudo del equipo madridista.

“Somos conscientes de la exigencia cuando se juega contra un Real Madrid porque este club no ha sido capaz de hacerlo en 17 años. Vamos con la máxima ilusión y motivación. El futbolista me transmite un compromiso enorme por ir y hacerlo lo mejor posible”, expresó en la rueda de prensa previa al partido.

Corberán no respondió a la pregunta de si es imposible ganar en el Bernabéu con la situación del equipo y las bajas por acumulación de tarjetas de Gayà, Foulquier y Luis Rioja, pero sí dijo que el partido es de la Liga del Valencia, en contraste con las declaraciones que hizo su antecesor Rubén Baraja que tras caer en el Metropolitano afirmó que no era un partido de su liga.

“Por supuesto que es de la liga del Valencia porque es un partido de Liga y estamos en esta competición. Es un rival que lucha por la Liga, con objetivos diferentes, y la historia habla de la complejidad, pero lo preparamos con la máxima ambición porque la historia y el escudo que representamos lo exige”, aseguró.

Además, el técnico valenciano afirmó que no teme que el Real Madrid salga motivado al partido por cómo se han dado los últimos enfrentamientos y la rivalidad entre ambos: “No lo temo, entiendo que así sea porque jugar contra el Valencia es señal de que juegas ante un gran club”.

“En el partido de la primera vuelta fuimos capaces de competirles y son conscientes. Me quedo con la imagen que el equipo dio en Mestalla, vi al equipo competir y este sábado queremos competir al máximo para conseguir el objetivo. Para nosotros también es una motivación y una oportunidad de dar pasos hacia nuestro objetivo en la liga”, agregó.

Asimismo, Corberán dijo que no sabe si Carlo Ancelotti hará rotaciones pensando en el partido de Liga de Campeones contra el Arsenal del martes, pero destacó que su rival tiene una plantilla hecha para competir cada tres días.

“Lo raro para estos clubes es tener un partido a la semana y no se encontrarían en su entorno natural, afrontan el partido con su máxima naturalidad”, opinó.

Sobre el posible debut del portero Fran González, el técnico de Cheste comentó que cuando un portero está en la primera plantilla de un club de la “envergadura” del Real Madrid es que tiene nivel.

Corberán cumple este viernes cien días al frente del equipo y apuntó que el objetivo no está aún cumplido. “No siento que hayamos conseguido todavía nada en estos 100 días, lo que me gusta es la mentalidad con la que veo a este grupo, la ambición, constancia y madurez. Me quedo con el grado de compromiso de mis jugadores”, analizó.

“Uno se centra en lo que tiene por delante más de lo que deja por detrás. Vivo cada partido sacando conclusiones del anterior y centrándonos en sacar el siguiente. Es así como vivo mi trabajo, siempre centrado en lo que tengo por delante y aprendiendo de lo vivido. Hemos conseguido una serie de puntos, pero debemos sumar más para conseguir el objetivo”, dijo.

Por último, después de su queja hace varias jornadas sobre la designación del canario Pulido Santana, fue preguntado por el árbitro Cuadra Fernández, que está adscrito al comité balear, pero es madrileño. “Sé que es un árbitro internacional, es una señal de garantía y deseo y espero que haga un gran partido porque creo que un colegiado en su cabeza solo puede tener esa mentalidad”, concluyó.