Carlos Álvarez: "Estamos más que capacitados para sacar esta situación adelante y conseguir el objetivo"

El Levante UD recibe este domingo al RCD Espanyol en el Ciutat de València donde todavía no ha ganado el conjunto granota esta temporada, pero lo hace con nuevo técnico y tras el contundente 0-3 en casa del Sevilla.
El sevillano Carlos Álvarez es uno de los jugadores más determinantes que tiene el portugués Luís Castro a sus órdenes en el Levante UD y hoy ha sido protagonista en sala de prensa.
El año ha arrancado con sensaciones encontradas que han tenido que gestionar "dentro del vestuario. Nos hubiese gustado gozar de algo más de regularidad y estar en otros puestos, pero entendemos que la Primera División es difícil. Ojalá ahora encontremos esa regularidad que nos ayude a estar más cerca de nuestros objetivos".
Cuando vienen los entrenadores nuevos "los jugadores cambian un poco la energía y esa forma de pensar. Si siempre hemos creído, cuando pasas por momentos malos, un nuevo entrenador te hace volver a creer y eso está siendo una de las claves. El míster viene a implantar su sello de identidad y lo que hemos visto nos ha beneficiado mucho. Cada uno de nosotros esperamos dar nuestra mejor versión, que nos acercará ese objetivo que todos deseamos en el club", ha explicado el futbolista.
El jugador es "feliz en el Levante. Estoy súper agradecido porque es el club que me dio la oportunidad de jugar al fútbol a nivel profesional y hoy puedo estar en Primera División. Por la otra parte, es algo que llevan mis agentes y tengo mucha suerte porque nunca me involucran estos temas hasta que no haya nada cierto. No tengo constancia sobre la renovación y estoy centrado en dar mi mejor versión porque creo que al equipo le puede beneficiar".
Pese a que estuvo a un paso de firmar por el Benfica el pasado verano, el jugador y sus agentes siempre han tenido claro "que yo era jugador del Levante y que tenía que estar lo mejor posible con mi equipo. Lo importante era que los primeros partidos sacáramos cosas buenas, de no estar nerviosos y que las cosas se iban a resolver conforme lo que quisiera el club y los agentes. Soy feliz en el Levante y es una gran decisión haber seguido aquí.
Mientras las matemáticas no digan lo contrario "estamos capacitados para sacarlo. Si encadenamos esa buena dinámica y los jugadores damos ese paso adelante, estamos capacitados para hacerlo. Pido que estéis en nuestro barco, que nos sigamos sintiendo arropados en los partidos en el Ciutat y que somos uno más. Hay que hacernos fuertes y no tener dudas. Si lo afrontamos con actitud positiva, estamos más cerca de conseguirlo", ha concluido el centrocampista, consciente de que queda mucho por delante.