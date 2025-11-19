Carlos Álvarez: "Tenemos que seguir con la misma dinámica de trabajo y estoy seguro de que esos puntos de menos en algún momento serán de más"

El jugador ha reconocido sentirse “al cien por cien” tras el esguince de tobillo que sufrió hace apenas un mes y, después del parón de la competición por los compromisos internacionales, ve a la plantilla con ambición. “El equipo ha venido con muchas ganas de volver a la senda de la victoria, de competir de nuevo todos los partidos y estar más cerca de sacar los máximos puntos posibles. Queremos hacerlo empezando por esta semana”, ha señalado.

El sentir del levantinismo es que el conjunto granota merece llevar un mayor número de puntos en su casillero. Algo que comparte Carlos Álvarez y, por ello, mira hacia delante con optimismo. “Hemos infrapuntuado, pero tenemos que seguir con la misma dinámica de trabajo, seguir compitiendo y estoy seguro de que esos puntos de menos en algún momento serán de más”, ha comentado.

Lo que el equipo no negocia es su espíritu de lucha hasta el último segundo: “Es algo que el mister cuando vino nos inculcó y es muy importante porque muchas veces esos puntos que parece que no tienes los puedes ganar en esos últimos minutos, como ya demostramos el año pasado”.

Respecto al próximo compromiso frente al Valencia CF, el sevillano sabe que no es un partido más y admite que los jugadores lo afrontan “con mucha ilusión, con muchas ganas y, sobre todo, queremos hacerlo con mucha personalidad y carácter”.

Para Carlos Álvarez será su primer derbi de la ciudad y asegura que en las calles de Valencia se respira un ambiente especial. “Cuando he salido a dar un paseo y me he encontrado a alguna persona, la gente nos para y nos dice que tenemos que ganar. Eso nos sirve mucho de motivación. Vamos a coger la motivación de todo el mundo y vamos a querer hacerlo lo mejor posible. Ojalá podamos sacar la victoria”, ha asegurado.