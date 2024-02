Calleja: "Queremos mantener la unión dentro del club y del equipo"

La rueda de prensa de Javier Calleja previa al partido del domingo no ha sido tan cómoda como las anteriores. Con el equipo 11ª clasificado en liga y fuera de los puestos de playoff, objetivo principal del club tal y como confirmó el entrenador al término de la primera vuelta, su continuidad empieza a etsar en tela de juicio.

De hecho esa ha sido la primera pregunta. Al respecto de esto, el entrenador ha dicho que se centra "en lo que depende de mí. Yo sé que hay algunos que estáis deseando ese momento, pero cuando llegue será una decisión de la dirección deportiva y de quien tenga que tomarla. Yo me tengo que preocupar en lo mío, de mi equipo y del trabajo diario. Lo que tenga que venir, vendrá. No estoy nada preocupado, cero", ha dicho Calleja.

sé que hay algunos que estáis deseando ese momento, pero cuando llegue será una decisión de la dirección deportiva y de quien tenga que tomarla

Esta jornada viene además marcada por un tortuoso plan de viaje que arranca viernes a las 16.30 para llegar en autobús a Madrid, hacer noche, y viajar en tren a Compostela el día siguiente, para des dahí coger de nuevo el autobús para llegar a Ferrol y hacer la segunda noche.

Al respecto de esto, el entrenador asume que "es lo que hay y a ello nos adaptamos. No hay excusas. Solo falta que pongamos excusas para que haya más motivo para la polémica. Ni mucho menos. Nosotros nos adaptamos a lo que hay y en función de eso trataremos de llegar en las mejores condiciones posibles", una situación que se da por la nefasta situación de un club que en estos momentos no tiene tesorería para atender en tiempo y forma el pago a sus empleados.

El equipo viaja con muchas bajas. Álex Valle no viaja y tampoco Giorgi ni Algobia, "y después decisiones técnicas, que entran jugadores en convocatoria que vienen de abajo, del filial, y que están haciendo un gran trabajo con sus equipos. Alguno puede venir con nosotros", ha declarado Javier Calleja.

Vestuario unido

El objetivo real es intentar meternos ahí para intentar estar el año que viene en Primera División

Pese a a situación del club y con el equipo fuera de los playoff, el entrenador ha vuelto a recalcar que están "cerca de los puestos de playoff y creo que el objetivo real es intentar meternos ahí para intentar estar el año que viene en Primera División".

Para ello "tenemos que seguir mejorando y todavía hay tiempo. No veo ninguna brecha entre nadie, por mucho que se quiera buscar. La realidad es la de dentro y es en la que yo me fijo. Si viera que los jugadores hacen la guerra por su cuenta o no creyeran que podemos estar arriba para pelear. Es verdad que vendría aquí y diría que lo peor es que el equipo se ha roto y que cada uno hace la pelea de forma individual", ha concluido Calleja.