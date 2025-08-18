Calero, pendiente de la enfermería y el mercado antes de recibir al FC Barcelona en el Ciutat

Arrancar la competición nunca es fácil, y hacerlo en primer división después de tres años de ausencia, todavía más. Pese a que era un buen escenario para arrancar, las bajas y las jugadas a balón parado jugaron en contra de los granotas en su debut ligero.

Olasagasti, Maturro, Koyalipu y Arriaga no han podido debutar por lesión.Carlos Álvarez y Matías Moreno acortaron plazos para llegar a la primera jornada, sin embargo, el primer once de Calero era muy parecido al de la temporada pasada, eso si, con el debut de Cuñat bajo palos, Manu Sánchez y Toljan en los laterales y Víctor García en banda derecha.

Koyalipu, listo para debutar

El delantero centroafricano que ha llegado cedido del Lens este verano, es el que más papeleteas tiene de poder entrar en la convocatoria para el duelo de este sábado ante el Barça en el Ciutat de Valencia, que se llenará para ver a su equipo en la primera jornada en la máxima categoría que juega el Levante como local.

Además, el uruguayo Maturro también podría entrar en la convocatoria en función de como avance la semana de trabajo en Buñol.

Un mercado con mucho que decir

Pese a que casi todo el trabajo se dejó hecho en el mes de julio, el equipo necesita incorporar al menos un portero, y si el mercado lo permite, hacerse con un delantero, un central, un centrocampista e incluso un delantero.

Para que eso suceda tienen que producirse las salidas, y hombres como Cabello, Alfonso Pastor, Víctor Fernández o Espí podrían abandonar la disciplina granota ya sea cedidos o traspasados para dejar hueco a las nuevas llegadas.

La posición que mas urge reforzar es la portería. Muchos son los nombres que ha barajado, y sigue barajando, la dirección deportiva. Se busca un guardamenta con experiencia para competir desde ya en primera división.

Hombres como Guaita, Cárdenas, Hein, Ledesma incluso Keylor Navas han pasado por la dirección deportiva que quiere cerrar cuanto antes la llegada de un arquero.