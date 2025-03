Calero: "No me importa no dejar la portería cero si ganamos 3-1"

El entrenador del Levante, Julián Calero, analizó en una entrevista a LaLiga el estilo de juego que ha convertido a su equipo en el líder de LaLiga Hypermotion y aclaró que su objetivo prioritario no es ni dejar la portería a cero ni tener más posesión que el rival sino ganar cada partido.

"No solamente quiero un equipo bonito de ver, que también me encanta que sea bonito de ver, sino que también sea eficaz cuando tiene que serlo. Nosotros tampoco jugamos con este equipo a dejar la portería cero, jugamos a ganar. No me importa no dejar la portería cero si ganamos 3-1, no es lo que me preocupa más", dijo Calero en un podcast de LaLiga.

El entrenador del Levante, en una entrevista emitida esta semana pero grabada antes de la última victoria ante el Huesca del pasado domingo, comentó que no quiere tener el balón sólo por dominar la posesión.

"No me preocupa más el tiempo de posesión, sino la calidad de esa posesión, dónde la tienes y cómo amenazas a tu rival. Mi objetivo no es ganarte la posesión, mi objetivo es generar más problemas que tú, más tiros en la portería rival que los tuyos, que vea más ataques de profundidad, que vea más situaciones de riesgo para el rival que para mí", indicó.

o se trata de tener mucho el balón, que también, sino de que todo el tiempo que lo tengas lo aproveches, y si encima es mucho, pues mejor

"No se trata de tener mucho el balón, que también, sino de que todo el tiempo que lo tengas lo aproveches, y si encima es mucho, pues mejor", agregó.

Además, Calero admitió que su equipo está en "un buen momento" pero también recordó que los han tenido parecidos en otras etapas de la temporada.

"Hemos sido bastante regulares en general y un equipo bastante compacto. He visto en el equipo momentos similares a éste en el que a lo mejor no has logrado ese resultado, pero sí estabas viendo el crecimiento", aseguró.