Calero: “Si entras al derbi llorando, quejándote, vas a salir igual”

El entrenador del Levante, Julián Calero, explicó este jueves que no está dispuesto a quejarse por el hecho de que dos de sus internacionales solo tengan una sesión de entrenamiento antes del derbi del viernes ante el Valencia y aseguró que si entras “llorando” al partido “vas a salir igual”.

El entrenador del Levante se había quejado públicamente anteriormente por el hecho de que LaLiga hubiera programado el partido el viernes, porque entendía que no era positivo para los aficionados, y porque tanto el hondureño Kervin Arriaga como el australiano Mathew Ryan solo podrán entrenar este jueves con sus compañeros.

“El que manda es el que manda y hay que aceptarlo, pero no vamos a llorar porque si entras en el derbi llorando, si entras quejándote, lamentándote, vas a salir igual. Hay que entrar con otro aire, con aire de que somos capaces de competir. Nos hubiera gustado tener un par de días, pero ni media queja: centrados, convencidos y seguros”, indicó en la rueda de prensa previa al partido.

Calero se mostró convencido de que su equipo puede romper en el derbi con la racha de cuatro partidos sin ganar que les ha colocado en la zona de descenso a Segunda División.

“Hay una igualdad clasificatoria, de puntos y también en ciertas sensaciones porque creo que los dos tenemos la sensación de que tendríamos que tener más puntos. Nos tiene que llegar nuestro momento cumbre porque los chicos se lo están ganando. Pensamos que es una buena oportunidad para despegar a nivel anímico y vencer en un estadio en el que el Levante nunca ha vencido”, afirmó.

“Que la clasificación no sea lo que nos mueva. Porque si te atenazas en la vida no vas a ser tú mismo. Hay que ser optimista y seguir agarrándose a las cosas que estamos haciendo bien y tener confianza de que de todo esto se sale y siendo una manada y si puede ser de lobos que no abandonan a nadie y no lo digo en tono de broma. Si creemos, los resultados van a llegar”, resaltó.

El entrenador del Levante subrayó el potencial del Valencia. “Tiene muy buenos jugadores. Otra cosa es que los resultados no se estén dando. A veces los resultados son un poco tramposos y parece que las cosas son peores de lo que son. Vamos a intentar que sus debilidades se vean más que sus virtudes”, afirmó.

Además, Calero mandó un mensaje ambicioso a su hinchada, a la que pidió que no se sienta inferior ante el Valencia. “No te sientas inferior porque no lo eres, no tenemos que creernos menos, el Levante es el club más antiguo de la ciudad. El mensaje es que se sientan seguros, convencidos y humildes para saber quién somos. Estamos preparados para cualquier pelea. La gente siente que el equipo está dándolo todo. Vamos a sentirles y esa unión es fundamental”, dijo.

“Vamos a intentar ser optimistas y que mi gente vaya pensando en que se puede, mis jugadores y mi afición, que salgan pensando que se puede. Es muy complicado y difícil porque hasta el día de hoy no se ha dado jamás”, añadió.

El entrenador del Levante adelantó que tanto Arriaga como Ryan estarán, en principio, disponibles para el partido y admitió que le ha tocado cuidar a Etta Eyong después de que quedara eliminado de la clasificación para el Mundial con Camerún.

“Etta vino afectado porque en las selecciones es un país entero y cuando no te clasificas te atizan por todos lados. Nos ha tocado trabajar mucho con él”, finalizó.