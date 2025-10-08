FC Barcelona, el rival que más se resiste al Valencia Basket en competiciones europeas

El primer equipo masculino de Valencia Basket volvió ayer a los entrenamientos para empezar a preparar la primera de las dos salidas que tendrá que afrontar esta semana. Repetirá enfrentamiento ante el FC Barcelona, pero en esta ocasión en partido de la tercera jornada de la EuroLeague programado para el viernes 10 de octubre a las 20:30 horas.

El equipo taronja tendrá que redoblar esfuerzos si quiere conseguir repetir triunfo en el Palau Blaugrana, la pista que más veces ha visitado en la Euroliga sin poder sacar la victoria. El FC Barcelona es el rival contra el que tenemos el peor balance histórico entre nuestros oponentes de este curso en la máxima competición continental (solo un 20% de victorias ante el cuadro azulgrana en torneos europeos).

Hay seis pistas de los actuales participantes en la Turkish Airlines EuroLeague en las que Valencia Basket no ha conseguido sumar la victoria en competición continental. Aunque dos de ellas, las de Paris Basketball y Dubai Basketball, las visitará por primera vez esta temporada. La pista del FC Barcelona es la cancha que más veces ha visitado en torneos europeos sin conseguir sacar algo positivo, con un balance de 0-5.

Aunque el equipo taronja tiene seis precedentes como visitante ante el Maccabi Rapyd Tel Aviv sin haber sumado todavía ninguna victoria, solo cuatro de esos partidos se disputaron en el Yad Eliyahu. En la Euroliga 2003-04, la victoria fue para el equipo israelí por 20-0 al no presentarse Valencia Basket al partido y el último precedente se disputó en Belgrado.

El equipo taronja no ha podido sacar nada positivo de sus dos visitas a la cancha del AS Mónaco, perdió en su único enfrentamiento como visitante ante el Hapoel IBI Tel Aviv (jugado en campo neutral en Bulgaria durante las semifinales de la BKT EuroCup de la temporada pasada) y no ha visitado todavía a París ni Dubai.