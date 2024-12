Baraja: "Soy el capitán del barco y si se hunde, me hundo con él; no me voy a tirar antes"

El técnico del Valencia, Rubén Baraja, ha reivindicado que él es "el capitán del barco" y aseguró que "si se hunde el barco", en referencia al equipo, se hundirá "con él", pero sigue "creyendo en este equipo" y no se va a "tirar" antes.

"¿Los resultados no se están dando? Los asumo y es mi parte, pero voy en el barco y soy el capitán del barco. Y si el barco se hunde, el capitán se hundirá con el barco. No me voy a tirar antes. He sido transparente", recalcó Baraja.

"Después de 25 años (en Valencia), quien me conoce sabe que estoy aquí por convicción y responsabilidad, y en este momento no me voy a ir del Valencia. Me iría motu proprio si fuera octavo o consiguiera la UEFA, pero por responsabilidad voy a tratar de darle la vuelta", sostuvo Baraja, que dijo no arrepentirse de su decisión de continuar en el Valencia este verano.

El entrenador vallisoletano incidió en que es una persona "seria, coherente y responsable" y que él quiere "estar donde" está "ahora", aunque le gustaría que fuera otra situación: "Claro que me gustaría estar en otra situación, pero cuando me quedo aquí, uno de los motivos por lo que lo hago es porque el bloque se puede mantener y se mantiene".

"No estoy en esas y hay que centrar el tiro, porque es lo único que puede cambiar la situación. Ese clic de ganar el partido es lo que puede hacer que pueda mejorar", recalcó Baraja.

Así, preguntado por su continuidad y por si la misma está supeditada a la negativa de Quique Sánchez Flores, subrayó que desconoce todo ese tipo "de hipótesis o de dimes y diretes", pero insistió en que para él, "lo importante es el partido del Espanyol".

"Creo que estamos desviando el tiro. Lo importante no soy yo ni cómo me siento, sino el partido de mañana, que es lo más importante y lo que me tiene que preocupar y ocupar. Estaré aquí y en un tiempo, no sé cuándo, habrá otro entrenador y otro presidente, pero ahora mismo no me puedo permitir el lujo de estar pensando en otra cosa", afirmó Baraja.

El técnico vallisoletano señaló que no tiene "ninguna noticia del club", pero en este sentido añadió que lo importante no es él ni otras personas, sino el Valencia: "Lo que sí es verdad es que desde que estoy aquí, lo único que tratar de respetar al máximo al club, a la afición, la camiseta y la historia como jugador y trato de estar a la altura de las circunstancias".

"Pido el mismo respeto para mí", exigió Baraja, que dijo que en esta situación no puede poner su "ego por encima del equipo". "Si algo ha caracterizado mi trayectoria, que no llevo ni un día ni dos, es que siendo jugador o entrenador he respetado al club y a sus aficionados. Eso no lo voy a cambiar y es lo mismo que pido para mí".