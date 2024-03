Baraja: " Mestalla volverá a demostrar que somos una afición ejemplar"

Rubén Baraja ha comparecido en sala de prensa con una muy buena noticia en lo deportivo, ya que por primera vez en toda la temporada contará con todos los hombres del primer equipo, Es una gran noticia la convocatoria de hoy porque por primera vez están todos disponibles", ha dicho el entrenador.

André Almeida volverá a una convocatoria casi 5 meses después, "es un chico que ha pasado un proceso complicado. Verlo otra vez sonreír y con posibilidades de jugar es lo positivo. Puede jugar de 10, en el medio, con tres... Nos da juego, buena elección de pase... No lo hemos tenido en toda la temporada y a ver si en esta parte final podemos aprovechar sus cualidades", ha explicado Baraja.

El partido, que viene marcado por todo lo sucedido la temporada anterior en Mestalla, no supone un problema para Baraja, convencido de que la afición "volverá a demostrar que somos una afición ejemplar. Que vayan a animar al equipo, que empujen, que ayuden... Lógicamente sabemos la tensión y la competitividad de este tipo de partidos y espero que Mestalla responda como lo hace. Mestalla volverá a demostrar lo que es: una afición diversa, que apretará, se hará sentir, pero siempre con respeto a las personas, las razas y cualquier tipo de diversidad. Mañana es una oportunidad de volver a demostrar qué tipo de afición somos".

Mañana es una oportunidad de volver a demostrar qué tipo de afición somos

Respecto de los incidentes, ha insistido en que hubo tres personas "puestas a disposición de la policía para atajar la situación. La respuesta del Valencia CF fue rápida y cumpliendo a rajatabla el reglamento. Que tres o cuatro personas se puedan equivocar no justifica que se tilde a todo un estadio o ciudad de algo que no somos, pero no podemos estar demostrando continuamente cosas que ya hemos demostrado en nuestra historia".

Cansado por tanta pregunta sobre Vinicius, el entrenador ha insistido en que saben" lo que pasó y cómo actuó el Valencia CF. Siempre nos hemos tratado de mantener firmes en que no se nos tratase de cosas que no somos y nos sirve para aprender, como a Vinicius. Va a venir a Mestalla a defender el equipo en el que está y por lo tanto, que se hable de lo deportivo. Es lo que me gustaría a mí. Es un episodio que lamentablemente sucedió y nos tiene que servir para mejorar en el futuro".

El rival

El corazón del equipo para ellos "es el centro del campo y tenemos que tratar de hacer las cosas bien para que no se impongan. No, soy de los que piensa que todos los partidos con diferentes. El año pasado tenía un contexto diferente al de ahora, en el Bernabéu otro. No pensamos que los patrones se vayan a repetir, el Real Madrid puede rotar y lo que sí espero es un partido competido donde consigamos estar al máximo nivel para poder ganar", ha dicho Baraja.

El pasado fin de semana "fue durísimo para todo el pueblo valenciano y para nosotros también, que nos sentíamos con la fuerza de jugar. Esto sí que es un primer plano: homenajear a toda esa gente que trató de minimizar las situaciones que se vivieron en ese incendio y aplaudirles. Hacerles sentir parte de nosotros. Que se homenajeen me parece fenomenal, sin duda", ha concluido el entrenador.