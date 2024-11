AVA eleva a 1.379 millones las pérdidas agrícolas de la Comunitat Valenciana por la dana

A medida que los agricultores van pudiendo acceder a las explotaciones pueden calcular mejor el impacto de la DANA de finales de octubre. La Asociación Valenciana de Agricultores ha elevado su valoración económica de pérdidas a 1.379,4 millones de euros.

La sucesión de lluvias, inundaciones, pedriscos y tornados provocó daños catastróficos en más de 50 mil hectáreas agropecuarias de doce comarcas de Valencia y tres de Castellón. Las más castigadas en la provincia de Valencia son -por este orden- la Ribera Alta, Utiel-Requena, l’Horta Sud y la Ribera Baixa.

AVA-Asaja ha apuntado que los principales factores que incrementan en 290 millones el primer balance de la organización son el mayor conocimiento de los destrozos en las infraestructuras, especialmente en las entidades de riego, una merma superior a la inicialmente prevista en las cosechas y la inclusión de daños en más hectáreas de cultivo y municipios afectados, sobre todo de Castellón por los dos periodos de lluvias torrenciales los días 30 de octubre y 13 de noviembre en la provincia. los daños en infraestructuras ascienden a 729 millones. Destacan los desperfectos, por valor de 300 millones, en las de riego, según el secretario general de AVA, Juan Salvador Torres.

Asimismo, 'tancats' de la Albufera quedaron inundados durante semanas. Las motas de los ríos desbordados, azudes, tomas y compuestas de riego, entre otras infraestructuras hídricas, han sido arrastradas por la riada. También se encuentran afectados kilómetros de tuberías, canales y redes de distribución, que han quedado "totalmente inutilizadas" e, incluso, en muchas zonas, al transcurrir enterradas bajo las vías o los cauces, han desaparecido junto a la tierra que las cubrían.

Otro apartado que aumenta las pérdidas conforme transcurren los días es la producción pendiente de recolectarse, especialmente de cítricos. AVA calcula que la DANA reducirá esta campaña en torno al 15% la producción citrícola de la Comunitat Valenciana, más de 300.000 toneladas. El caqui es otro cultivo que registra pérdidas considerables, junto con las hortalizas de temporada o el aguacate.

Respecto a las producciones que habían sido recolectadas, los daños se centran en las plantaciones que han sido parcial o totalmente arrastradas. Las superficies dañadas en Valencia y Castellón se elevan a 4.739 hectáreas en almendros, 3.876 en viñedos, 3.357 en olivar, 1.328 en frutales de hueso y 947 en cereales. En la zona arrocera de la Albufera, el arrastre de todo tipo de materiales, vehículos, enseres, etc. afecta a 3.880 hectáreas de arroz, de tal manera que si no se retiran los residuos y el barro, estaría "en riesgo" la próxima cosecha.

Ayudas insufientes

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, advierte de que las "medidas de apoyo aprobadas hasta ahora por el Gobierno central y la Generalitat Valenciana son absolutamente insuficientes para compensar las pérdidas reales del sector agrario en la Comunitat Valenciana". "Las ayudas tienen una cuantía que no se acerca ni a la tercera parte de los daños que vemos a pie de campo. Pero es que además muchos productores afectados ni siquiera recibirán un euro porque no son autónomos, no alcanzan el 40% de daños en su explotación según las peritaciones de Agroseguro o su municipio no está incluido en el listado de ayudas", añade.