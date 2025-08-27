El australiano Mathew Ryan ya trabaja en Buñol y apunta a la lista de cara al derbi en Elche

El guardameta (Sídney, 8 de abril de 1992) se formó en las Categorías Inferiores del Blacktown City y Central Coast Mariners, equipo con el que, en la temporada 2010/2011, debutó en la máxima categoría australiana.

El jugador ha trabajado ya hoy a las órdenes de Calero y todo apunta a que entrará en la lista de este próximo viernes, aunque la titularidad podría recaer en Cuñat, en espera de que el nuevo portero coja dinámica de trabajo aprovechando el parón internacional.

Titular con australia y carrera en la Premier League

En 2013 se trasladó a Bélgica para defender los intereses del Brujas y en 2015 vivió su primera experiencia en España con el Valencia CF. Dos años más tarde, en enero de 2017, regresó a Bélgica para jugar, en calidad de cedido, en el KRC Genk.

Al finalizar la temporada, se vinculó con el Brighton & Hove Albion para jugar en la Premier League y en enero de 2021 se marchó como cedido al Arsenal.

Mathew Ryan vivió una nueva etapa en La Liga de la mano de la Real Sociedad en la temporada 2021/2022 y, posteriormente, jugó en Dinamarca con el FC Copenhague y en Holanda con el AZ Alkmaar. Durante la pasada campaña, jugó en el AS Roma y el RC Lens, donde coincidió con Koyalipou.

El nuevo portero levantinista es internacional con la Selección australiana, combinado con el que ha sido capitán y ha participado en el Mundial de Brasil 2014, el Mundial de Rusia 2018 y el Mundial de Catar 2022.