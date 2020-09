Javi Gracia rebaja el tono sin cambiar el mensaje

Era los esperado, el nivel de contundencia de Javi Gracia no ha sido el de hace siete días, esta vez el tecnico navarro fue más en son de paz pero sin olvidar que, siete días después sigue sin haber fichajes, con lo que el mensaje sigue siendo el mismo, el de reforzar el equipo, "el club sigue trabajando en las opciones accesibles y yo sigo manifestando las necesidades del equipo", "es cierto que la realidad económica es la que tenemos. En estos momento no sé si hay necesidad absoluta de que salgan 2-3 jugadores para que lleguen otros, asumiendo también que todos los movimientos que se han dado en el club son por necesidad y no por capricho."

Un Javi Gracia que conoce de los fichajes "low cost" que intenta el club presidido por Anil Murthy pero, apuntó que "traer jugadores por traer no será bueno para nadie. Hay que traer jugadores que mejoren lo que tenemos. Para formar jugadores, ya los formamos nosotros. Me gustaría que siguiera abierto el mercado para que lleguen buenos jugadores."

No solo hablo de llegadas sino también de salidas y sobre todo en dos futbolistas que podrían ser del agrado de diferentes clubes, Mxi Gómez y Kondogbia a los que se refirió de forma contundente, "Esos dos jugadores no van a salir. Es la idea que tengo. No son jugadores que haya percibido que estén en el mercado. Ya sabemos lo que es el fútbol, si llega un súper ofertón, estamos expuestos. Pero no creo que estén en el mercado."

En ese contexto se le ha planteado a Javi Gracia el objetivo porque luchará el Valencia, "No hay otro más importante y prioritario que ganar este partido. Nuestra mentalidad es ganar cada partido e ir sumando puntos para ver realmente dónde estamos. La plantilla está por cerrar y para ser justo con los objetivos de esta plantilla habría que ver cómo se cierra. Con los jugadores que sea la autoexigencia es tratar siempre de ser campeón, ser el mejor. Nuestros objetivos tienen que ser ambiciosos y elevados, luego ya veremos la competición donde nos pone".

Una rueda de prensa en la que muchas de las preguntas versaron sobre el mercado de fichajes a lo que javi Gracia reiteró que hay que acompañar a los canteranos de otros futbolistas veteranos para que puedan mejorar: "Siempre he sido muy claro en explicar que, para el crecimiento de los jóvenes, necesitamos otros no tan jóvenes que tengan más experiencia y les den soporte en el día a día. Son claves". Ahí serán vitales futbolistas como Guedes, Maxi y Kondogbia a los que considera "de primer nivel" porque "lo han demostrado y lo van a seguir demostrando".

Respecto a la convoctaria, a las bajas de Cillessen Mangala y Soler se suman Racic con dolor de muelas y Cheryshev por problemas en aductores aunque la nota postiva fue la entrada en lista de Jason y Lato