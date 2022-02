Ximo Puig: "Aún no se ha presentado en registro de entrada el Nuevo Mestalla"

El president de la Generalitat Valenciana ha sido protagonista en La Brújula Comunitat Valenciana que se ha emitido desde el "Salón de Reyes" del Palau de la Generalitat con motivo del día mundial de la radio. El Valencia tenía previsto presentar en registro de entrada el proyecto del nuevo Mestalla en la primera semana de febrero aunque según fuentes del club será a finales de febrero o principios de marzo cuando se haga. No hay novedad por el momento tal y como reconocía Ximo Puig al afirmar que "aún estamos a principios de febrero y no se ha presentado, pero espero que se presente lo más rápidamente posible porque los plazos empiezan a correr pero sobre todo para generar estabilidad. Nosotros, que quede claro, queremos lo mejor para el Valencia lo gestione quien se haya decidido que lo gestione desde la independencia por nuestra parte. Ahora, lo que queremos es que se cumplan las normas, las leyes y no se engañe a la ciudadanía. Yo creo que es una buena oportunidad para desbloquear esta cuestión porque hay recursos suficientes para hacerlo y desde luego contarán con la colaboración de las Instituciones valencianas para que así sea".

Semifinales de Copa entre el Valencia y el Athletic Club

También se ha referido a la eliminatoria de semifinales que disputarán el Valencia y el Athletic Club. "Es una gran oportunidad para el Valencia y creo que vistas las últimas sensaciones que da el equipo no es descartable un buen resultado. El Athletic está muy bien pero no se puede estar todos los días tan bien".