Voro: "Los roces son normales, lo malo es que no hubiera"

Con roces con el anterior técnico y un vestuario revuelto, Voro ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. "Yo me he encontrado el equipo muy bien. Es un equipo con malos resultados, con una dinámica negativa que ha cambiado el entrenador. Necesitamos ganar cuanto antes. Los roces que pueda haber son normales. Malo sería que no hubiera. La tensión, la competitividad que hay... No sé si sería peor que hubiera gente que pasara del tema. Vi un talante positivo y muy buena actitud contra el Athletic, sólo nos faltó ese acierto".

Preguntado sobre el ambiente que se vive con el enfrentamiento entre la propiedad y los aficionados valencianistas afirmaba que "estamos centrados estrictamente en lo que pasa en el terreno de juego que bastante nos ocupa. Tenemos que tener en nuestra mente sólo competir todos los partidos e intentar llegar a la Europa League, que se ha complicado mucho. No tenemos que perder un segundo más en otra cosa. Yo llevo de entrenador desde el lunes y no voy a hacer ninguna valoración más allá de los entrenamientos y los partidos. Eso nos lleva mucho tiempo ya".

Y sobre si se trata de un fin de ciclo matizaba que "La Liga acaba el 19 de julio. Pero el ciclo era y son estos seis partidos con un objetivo claro. No sé yo valorar los ciclos. Lo que está en mi mente es que nos quedan muy pocos días para revertir la situación. Nuestra meta es llegar al 19 y estar en Europa League".