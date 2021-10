El Valencia viaja a Sevilla sin Soler, Maxi, Thierry, Cheryshev y Lato

Definitivamente Maxi Gómez se quedó en Valencia y no ha viajado esta mañana con el equipo para jugar a las 20:00 ante el Betis. Ayer Bordalás manifestaba en torno al delantero uruguayo que "tiene unas molestias del partido del sábado. Se le hicieron pruebas y no hay lesión aunque si una pequeña sobrecarga. Si no está será porque él no tiene buenas sensaciones y no es momento de asumir riesgos cuando tenemos dos partidos muy seguidos".

La sorpresa ha sido que tampoco Carlos Soler ha podido recuperarse de esas molestias musculares que arrastraba y se ha quedado fuera de la convocatoria. La buena noticia es la presencia de Piccini después de mucho tiempo en una convocatoria.

Thierry Rendall y Lato tampoco

Tampoco se han subido al avión ni Thierry Rendall ni Lato pese a llevar ya toda la semana trabajando con el grupo. Junto a ellos es también baja Cheryshev

Manuel Pellegrini sobre el Valencia

El rival, el Betis está en un momento dulce. El técnico Manuel Pellegrini no se fía de la mala racha del Valencia: "es un equipo de muy buenos jugadores aunque en este último tiempo no ha estado a la altura de lo que se esperaba pero sigue siendo un equipo muy peligroso. En las primeras cuatro fechas iba puntero. Nos vamos a encontrar un Valencia duro y difícil, con un estilo de fútbol cambiado en relación a años anteriores con la llegada de Bordalás".

También Bordalás hablaba maravillas del rival que se van a encontrar hoy al manifestar que "es un gran equipo con una plantilla amplia. Tiene jugadores con gol, dotados técnicamente, con experiencia... Es un equipo que domina varias facetas del juego y que tiene alternativas. Es un equipo muy realizador. Conocemos bien al Betis y hemos trabajado para afrontarlo y desarrollar un buen juego para conseguir una victoria".