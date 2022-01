El Valencia sigue teniendo deberes que hacer en este mercado

A cinco días de que se cierre el mercado el Valencia sigue trabajando en las salidas y las posibles nuevas incorporaciones. En el capítulo de salidas la de Daniel Wass parece que es la más inminente por la voluntad del futbolista y la insistencia del Atlético de Madrid. Wass le dijo claramente a Bordalás que quiere marcharse pero en el club están convencidos de que será profesional y rendirá como hasta ahora en el caso de que al final se quede. El equipo colchonero ha aumentado la oferta hasta los 3 millones de euros y sería suficiente en el caso de encontrar un sustituto.

Manu Vallejo entre el Cádiz y el Alavés

Manu es el futbolista que más interesa al Valencia su salida. Tiene la llave para liberar fair play financiero o realizar algún trueque.

La semana pasada estaba cerrado el acuerdo con el Wuhan Three Towns. El equipo chino pagaba una cantidad cercana a los 3 millones de euros por el gaditano, además de ofrecerle un buen contrato en lo económico. A Manu Vallejo le han surgido las dudas porque cree tener potencial para seguir jugando en España y ha paralizado la operación.

En los últimos días han surgido interés de Alavés, Levante y Cádiz. El Alavés solo contempla cesión, y el club de Mestalla quiere un traspaso por el futbolista, o un trueque. En este sentido la opción del Levante sería interesante para el Valencia porque supondría la llegada de Malsa para cubrir el mediocentro. El problema radica en que la situación actual del equipo granota hace que Vallejo no quiera recalar en un equipo con muchas posibilidades de jugar en segunda división la temporada que viene.

Y la última de las opciones es el Cádiz. Tampoco están en disposición de realizar una inversión por un traspaso y se abriría la opción de negociar la llegada del Jens Jonsson. Otro trueque estilo Malsa.

Italia sigue llamando a Maxi Gómez

El uruguayo no está contento con Bordalás y le ha trasladado a sus agentes su intención de salir si es posible ya en este mercado. El Valencia no quiere desprenderse de él, ya que considera que es un jugador que ha tenido muchos minutos con Bordalás y porque ahora no podría sacar un buen dinero por su traspaso. Cedido no sale.

En Italia se habla en las últimas horas de una operación a tres bandas que podría llevar a Maxi a la Fiorentina: la Juve vende a Morata al Barça, compra a Vlahovic a la Fiorentina, y el equipo toscano se lanzaría a por Maxi.

Cristian Rivero destino segunda división

Tras romperse su salida al Dallas de la liga estadounidense, cada vez parece más claro que su destino será la segunda división española y más concretamente el Alcorcón. El guardameta tiene claro que no puede quedarse medio año más sin jugar y necesita minutos para poder volver a demostrar el nivel que se suponía con el filial valencianista.

Trabajando en posibles llegadas

Mientras se sigue trabajando en realizar posibles nuevas incorporaciones. En el caso de Unai Nuñez el fichaje de Comert no le ha cerrado la puerta a la llegada de otro central para reforzar una zaga en la que sigue habiendo muchas dudas con el estado físico de Gabiel Paulista, y el central de Portugalete es el candidato que ha sonado con más fuerza en los últimos días.

Marcelino ha dado el visto bueno a su salida y el jugador también quiere salir para tener minutos en otro equipo, pero el Athletic no quiere desprenderse de una pieza creada en Lezama salvo que llegase una buena oferta de traspaso.

Malsa y Jens Jonsson para el pivote

Cualquiera de los dos podría recalar en el Valencia siempre y cuando Manu Vallejo acabara en el Levante o en el Cádiz. Sería una operación de cambio futbolista por futbolista.

Van de Beek la bomba del mercado

Sería la bomba de este mercado. El periodista Fabrizio Romano apuntó a esta posibilidad, ya que el Manchester United quiere sacar al mediocentro cedido sin opción de compra, la formula ideal para el Valencia. El equipo inglés ya ha hecho lo mismo con Martial al Sevilla, pero exige el pago de la ficha o una parte muy importante. Y ahí es donde el club de Mestalla no podría llegar al ser excesivamente elevada.

El Valencia preguntó por Bryan Gil

Otro de los futbolistas por los que ha preguntado el Valencia es Bryan Gil. El futbolista no termina de adaptarse al Tottenham. Pese a ello el propio futbolista ha contestado con interrogantes y una emoji de risa en su tuiter personal a la información publicada por El Mundo Deportivo en la que dice que quiere salir del equipo inglés.