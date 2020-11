"De Torino a Mestalla" la nueva oposición a Lim

Ha sido la "Tertulia Torino" el que ha vuelto a llamar a la unión de las diferentes plataformas que luchan contra la gestión de Meriton a cargo del Valencia. Una unión donde se pretende compilar los diferentes puntos de vista en torno a una solución única, la marcha del máximo accionista de club blanquinegro o incluso un cambio radical a la forma de gestionar. En ese llamamiento de ha decidido que el nombre que los aúne sea "De Torino a Mestalla", con la pretensión que sea el prestigioso Juan Martín Queralt el que sea la cabeza visible, acompañandole con diferentes vicepresidencias que tratarían el aspecto social, económico, el comunicativo y el jurídico, al igual que la creación de un área encargada del movimiento social.

En las reuniones están varios representantes de la propia Tertulia Torino, la Agrupación de Peñas , las dos plataformas Espíritu del 86 y Libertad VCF, Últimes Vesprades a Mestalla, la peña Viachers y con la convicción de sumar más colectivos a una causa común, en principio, la idea es empezar las gestiones con Peter Lim y con las entidades bancarias para poder cambiar el poder accionarial del club y estudiar el cómo se podría hacer para después democratizar el club sin que sea un único máximo accionista en el que repose la dirigencia de la sociedad.

El propio Queralt ya se ha pronunciado ante este movimiento, "con estas personas (Meriton) habrá que hablar con respeto. No se trata de una guerra, hay que hablar con educación. Se han dejado mucho dinero, han puesto muchos millones de euros. Hay que hablar con respeto pero deben saber que su inversión no fue en una sociedad mercantil simple y ellos no han colaborado a crear un entendimiento con la afición. Su postura no ha facilitado las cosas. Un inversor debe garantizar y cuidar su inversión y en el mundo del fútbol eso va unido a una buena sintonía con la afición. Si el equipo va bien y hay entendimiento y la afición la cosa irá bien. Si hay divorcio eso se nota en los balances. Lo que antes valía cuatro, ahora a lo mejor vale dos, uno o nada...".

Tertulia Torino ya hace un tiempo mediante un manifiesto avisó de sus intenciones viendo la deriva en las decisiones de Peter Lim, "En estos momentos resulta más necesaria que nunca la unidad de todo el valencianismo para que entre todos arbitremos los mecanismos adecuados para procurar la mejor fórmula posible para revertir la mayoría accionarial al seno de la sociedad valenciana. En sus 25 años de historia la Tertulia Torino, dedicada a honrar la imagen y prestigio de nuestro Club centenario, no ha conocido señales tan claras de decepción y desafección, y para que esa reversión sea una realidad, fruto del consenso de todas las sensibilidades del valencianismo, y eficaz para devolver la ilusión a una afición desencantada, requerimos que el Ayuntamiento de València, junto a la Generalitat Valenciana, y la nueva entidad financiera de inminente constitución contribuyan con su decisión y apoyo, en todo aquello que la legislación lo permita, para que el Valencia C.F., vuelva a resurgir, y volvamos a ver a nuestro club en el lugar que se ganó con esfuerzo, sacrificio e ilusión".

La intención, aunque complicado es ya estar presente en la Junta General de Accionistas que realice el club a final de este mismo, año, hasta entonces y a la espera, lo que si que parece es que este grupo de oposición ha llegado para quedarse.