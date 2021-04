Tebas: "Ya tenemos un segundo informe que ratifica que no se oye ese insulto"

Javier Tebas, presidente de La Liga ha vuelto a hablar sobre el caso Diakhaby-Cala, esta vez en una charla en el ámbito del Foro ADEA en Zaragoza. Ha sido en respuesta en una pregunta donde se le preguntaba su opinión sobre las declaraciones de Diakhaby dudando de la investigación de La Liga en Radio Montecarlo. El presidente del fútbol español no ha rehuido dicha pregunta y ha respondido que "Diakhaby está en su derecho de dudar. Yo le recomiendo (a Diakhaby) que llegue hasta el final si él lo considera oportuno; pero yo lo que digo es que se ha hecho un trabajo tanto con las audiencias del sonido del estadio como con la lectura de los labios y no se detecta que Cala diga ese insulto. Y claro, lo que no vamos a hacer es inventar o decir que sí lo dijo". Además también ha concluido que "ahí están los vídeos a disposición de su club y, de hecho, ya tenemos un segundo informe que ratifica que no se oye ese insulto".

De esta forma parece cerrada la investigación que La Liga ha realizado mediante imágenes y lectura de labios y solo queda la investigación que lleva a cabo la RFEF y que no tiene fecha fijada para su resolución debido a que debe tomar declaración a algunos de los que se encontraban en en el Carranza además de los dos propios protagonistas.

El central francés ha continuado con la defensa de su versión a través de dos entrevistas, una en el AS y otra en RMC, "Cala me dijo negro de mierda y quiero que lo sancionen, iré hasta el final".