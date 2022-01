Quico Catalán: "No me puedo ir hoy ni mañana por responsabilidad"

El presidente del Levante UD Quico Catalán ha querido comparecer hoy en rueda de prensa para lanzar dos mensajes a la afición levantinista. El primero que una vez finalizada la temporada pondrá su cargo a disposición para ser examinado "a final de temporada pondré mi cargo a disposición. ¿Cómo? Ya se procederá como se tenga que proceder para ver si tengo o no el respaldo. Me examinaré una vez más. No tengo ningún apego a ningún cargo. No me puedo ir hoy ni mañana por responsabilidad pero si me puedo ir a final de temporada aprobando o suspendiendo. Quiero saber si el levantinismo respalda este proyecto. Quiero examinarme y sacar matrícula de honor que en estos momentos es conseguir la salvación".

E insistía en que "el sentir del presidente del Levante no es perpetuarse en el sillón. Yo seguiré si siento el respaldo de la gente sino me voy a mi casa. Si no me he ido es porque le haría un flaco favor dejándole como está, no sería responsable. El examen será sentirse o no respaldado, sentir el cariño de la gente. Si no lo sintiera me iría a mi casa. Estoy convencido que entre este sábado y el partido del Cádiz le damos la vuelta a esta situación". Y añadía que "me quiero examinar porque este consejo tiene un proyecto de presente y de futuro y para llevarlo a cabo necesita sentir el respaldo".

Unión y respaldo a los jugadores y cuerpo técnico

El segundo mensaje que lanzaba era para pedir la unión del levantinismo. "Hoy es momento de pedir el respaldo para seguir en la pelea. Nuestros jugadores nos necesitan y aunque sean profesionales nos necesitan y el mensaje es que estamos al lado de nuestros jugadores y nuestro entrenador. Somos conscientes de la dificultad de conseguir el objetivo pero vamos a luchar para ello. Me podéis llamar loco pero estoy convencido que lo vamos a conseguir. Si fuera un dirigente de un rival me frotaría las manos viendo lo que está pasando en el Levante, se están autodestruyendo".

Respecto a esa autodestrucción de la que habla el presidente añadía que "a mi también me duele que no ganemos los partidos. Solo los jugadores pueden sacar al equipo de esta situación. Es necesario que aunemos esfuerzos y encontremos esa estabilidad. Yo me examino a final de temporada y ellos también se examinarán a final de temporada. Si conseguimos esa unidad el examen a final de temporada lo voy a pasar con nota. Es necesario que todos pongamos de nuestra parte. Esa autodestrucción solo beneficia a nuestros rivales. Mi mensaje es que nadie somos indispensables, todos estamos sometidos a la valoración y yo soy el primero. Vamos a aunar esfuerzos y a crecer juntos y que el fútbol nos ponga donde tenemos que estar. La victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana. Creo firmemente en todos esos jugadores y en su sufrimiento. La forma de ayudarles es aplaudiéndoles y alentándoles. Es la mejor forma que podemos ayudarles a ellos".

Y pedía a sus aficionados que estén al lado del equipo este sábado: "por mi Levante es necesario el sábado estar al lado de estos jugadores, se llame como se llame el presidente o el lateral o el jugador que sea. Vamos a demostrar que somos capaces de luchar hasta el final. No tiremos la toalla. El sábado más que nunca tenemos que estar al lado de ellos. No lo pide Quico Catalán sino el presidente del Levante, la máxima autoridad de nuestro club. Lo pide el sentimiento levantinista porque solo ellos lo van a sacar adelante. Tenemos que ayudarles aunque solo sea por egoísmo personal":

Pedir disculpas

También el presidente del Levante ha querido pedir disculpas a sus aficionados por los errores que pudiera haber cometido. "pido disculpas públicamente por los errores que haya podido cometer. Los errores son manifiestos al igual que los aciertos. Si los pones en una balanza... todos conocemos la historia de este club... Nos hemos equivocado, me he equivocado, pido disculpas, pongo el cargo a disposición. Pero pese a todos los errores que hemos cometido es necesario que la gente anime el sábado".

El diálogo de los aficionados con los capitanes

Anoche una vez finalizado el encuentro en el estadio de la Cerámica decenas de aficionados levantinistas acudieron al Ciutat a mostrar su malestar. Los capitanes y el entrenador tuvieron un diálogo con ellos. Sobre la ausencia del presidente, Quico afirmaba que "el gesto que tuvieron los jugadores anoche les honra. Yo hablé con ellos y con el entrenador previamente. Sabíamos lo que podíamos encontrarnos. El deseo de los jugadores era encontrar una cercanía y no generar un búnker con seguridad. No es la mejor imagen pero es la que se dio donde los capitanes quisieron escuchar a los aficionados y les honra. Los jugadores en ningún momento se han sentido solos".

El mercado invernal

Sin una dirección deportiva la pregunta es quién va a tomar la decisión de posibles salidas y entradas en este mercado de invierno. Quico Catalán señalaba que "estamos en el mercado. Estamos trabajando codo con codo con el entrenador. Alessio ya respondió a esas cuestiones. El mercado empezó ayer y vamos a ver en la medida de lo posible lo que podemos reforzar. Fichar por fichar no se va a hacer. ¿Quién toma la decisión? Normalmente cuando ha habido una dirección deportiva la opinión del entrenador ha sido importante, pocas veces se ha traído un jugador sin su visto bueno. Sabemos lo que quiere el entrenador y la última opinión la va a tener el entrenador".

Y volvía a ratificar a Lisci en su puesto afirmando que "he dicho que nuestro respaldo máximo a nuestros jugadores, entrenador y cuerpo técnico. Nuestra idea no pasa por otra cosa que no sea que Lisci termine la temporada".