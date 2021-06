Quico Catalán: "No podemos estar orgullosos de la temporada"

Muchos aficionados pedían autocrítica con lo que ha sido la temporada pese a haber estado a un paso de la final de copa y haber conseguido el objetivo de la salvación. Y esta vez Quico Catalán lo ha sido al afirmar que "no hemos terminado bien, no nos hemos subido a los momentos buenos... Todos tenemos que mejorar, el primero el presidente. Todos tendremos que refexionar si hemos logrado lo máximo que podíamos conseguir. Yo creo que no. Pero el objetivo marcado no es distinto a lo que al final hemos conseguido. El nivel de exigencia tiene que aumentar, por supuesto que sí. Podríamos haber hecho más aunque no fuera nuestra meta, pero al final si la gente nos pide más de nuestros objetivos es porque hemos demostrado en algunos momentos que somos capaces. Esa es la mejora que tenemos que aportar: ser más competitivos, constantes y equilibrados en momentos puntuales. Asumo esa parte de culpa en el nivel de mejora, pero vuelvo a decir que cambio esta temporada por la de hace dos años, cuando nos salvamos en Montilivi".

Y añadía que " de las responsabilidades no se libra nadie. Presidente, secretaría técnica, entrenador, cuerpo técnico, trabajadores, jugadores... Todos somos responsables. Somos un equipo. Yo no elijo a los jugadores ni entreno, pero somos un equipo. Cuanto más sea así, este Levante será cada vez más fuerte. No dejo a nadie fuera de la responsabilidad". Y al igual que a muchos levantinistas "me hubiese gustado acabar la temporada por delante del Valencia, claro que sí, pero al final es una mera anécdota".