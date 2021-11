Javier Pereira y la dirección deportiva se enfrentan a su futuro

La última derrota del Levante UD no solo ha dejado muy tocado al cuadro granota, también ha dejado muy tocada la posición de Javier Pereira al frente del cuadro de Orriols. El pacense no ha conseguido revertir la situación tras la destitución de Paco López como primer técnico, de hecho, la situación ha empeorado ya que con el de Silla el equipo era antepenúltimo y ahora es último con siete puntos, en solitario, a cinco puntos de la salvación que ahora mismo ocupa el Cádiz. Se le preguntó a Pereira tras el encuentro ante el Betis (3-1) su posición a lo que respondió que "mi labor es entrenar cada día de manera profesional como lo estamos haciendo, me siento respaldado por mi trabajo, no solo yo, el staff también. Creo que el equipo ha mejorado aunque los resultados no han llegado".

Reunion del consejo

En la tarde de este lunes hay una reunión del consejo encabezado por Quico Catalán, reunión que, en principio es la habitual al final de cada mes pero que en este caso se va a valorar la continuidad de Javier Pereira y también la dirección deportiva del Levante UD encabezada por Manolo Salvador y David Navarro

Alessio en el horizonte

A pesar de las reuniones desde parte de la directiva blaugrana ya se empieza a plantear la conveniencia de un nuevo relevo en el banquillo ya que el equipo ahora mismo no es capaz de sacar partidos y ha perdido cualquier traza de característica de juego de la mano de Pereira. La primera opción seria la del entrenador del filial Alessio Lisci del que se tiene una magnífica como entrenador de futuro pero la no experiencia en un banquillo de primera y, en la posición que ahora se está, hay cierto temor en volver a apostar como se ha hecho con Javier Pereira..

Las críticas a Quico Catalán

Una situación en lo deportivo mala al que se le ha sumado una situación económica dramática con perdidas de 24 millones de euros y que ya ha hacho que el entorno de los levantinistas fije parte de sus críticas en la directiva del cuadro valenciano dirigida por Quico Catalán. Habrá que estar a la espera de acontecimientos mientras que el equipo retome los entrenamientos este martes en la Ciudad deportiva de Buñol.