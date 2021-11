Piccini: "He tenido días de decir ya no puedo más y querer dejarlo"

No solo la buena notica del partido ante el Villarreal fue la victoria. También el regreso de Cristiano Piccini. El lateral italiano llevaba más de medio año sin jugar y arrastrando un verdadero calvario por la lesión que le ha tenido fuera tanto tiempo. Tanto es así que la última vez que disputó los 90 minutos fue el 12 de mayo de 2019 ante el Alavés en Mestalla. El sábado frente al Villarreal salió en sustitución de Gayá en el minuto 82.

Rconoce que pensó en abandonar

Tanto sufrimiento estos dos últimos años le hizo pensar en tirar la toalla. "He tenido días, incluso semanas de bajón emocional, de decir ya no puedo más con esto y quiero dejarlo. He llegado a pensarlo. Pero al final el trabajo siempre tiene su recompensa", reconocía. Afortunadamente su tesón y constancia le hizo poder volver el sábado en Mestalla.

Victoria ante el Villarreal

Cristiano Piccini hablaba de la importancia que supuso la victoria ante los de Emery para reencontrarse con la victoria: "fue una victoria super importante porque llevábamos siete sin ganar. El equipo salió a ganar e hicimos un partido perfecto en fase defensiva y aprovechamos las que tuvimos en fase ofensiva. Hay que estar contento. No nos podemos relajar porque los otros equipos también son buenos y compiten y nosotros tenemos que competir más que ellos y ganar". Y sobre la presión que supone jugar en el Valencia afirmaba que "el fútbol es para la afición. Lo que hemos vivido esta última temporada y media no es fútbol. Muchos equipos han llegado al primer equipo viviendo eso. Y eso no es así. La presión es buena y hay que saber gestionarla. Como hay presión cuando las cosas salen, en el Valencia la afición te lleva en volandas y eso es super importante para el equipo".