Paco López quiere llegar lejos en la Copa

"Ya lo dije desde el primer día de la Copa, que íbamos a hacer todo lo posible para llegar lo más lejos posible. Ya dijimos que no era un marrón. A un partido veremos, ya puede pasar de todo y más siendo un partido contra un rival de nuestra liga. El mensaje es ganar todos los partidos". Así ha arrancado la rueda de prensa previa al envite ante el valladolid mañana a las 19:00 a partido único en Zorrilla. Competición del KO que el técnico de Silla no pone como secundaria asegurando que "tratamos de estar en estas dos competiciones y la prioridad es La Liga. El objetivo principal del club es ese. Tenemos una competición que es a partido único hasta semifinales. Le damos mucha importancia siempre que sea una competición oficial. Que eso nos puede afectar al partido de Liga, no lo sabemos. Para eso tratamos de tener a todos los jugadores enchufados para que nos den el máximo nivel en cada competición".

Repetirá rival que no escenario ante los vallisoletanos, "nos conocemos bien los equipos. El fútbol es como es. Siempre hablamos de lo imprevisible que es este juego. Vamos a tratar de sorprenderles como ellos tratarán de hacer lo mismo. Ya vimos el pasado viernes que hay diferentes fases durante los 90 minutos. Hay que tratar de ser eficaces en los momentos buenos. Trataremos de equivocarnos menos y estar acertados."

Además el entrenador levantinista habló de las informaciones que le vinculaban con un interés de la selección de Chile aseverando que "zanjo ese tema porque ya sabéis mi cabeza donde está. Los rumores no me interesan para nada. Conmigo no se ha puesto en contacto absolutamente nadie. Mi foco y cabeza, igual que se lo digo a los jugadores siempre que ha existido algo de esto, me lo aplico a mí mismo, está en Valladolid mañana y en el Levante. Ahora mismo es la realidad de lo que te estoy contando, no hay nada".

Asunto que también se trató en la rueda de prensa previa fue el del mercado "muy difícil" según Paco López, explicando el porqué, "es un compendio de todo, todo influye. Nadie ha pedido salir, estamos contentos con la gente que tenemos. La disponibilidad económica tampoco está. Entiendo que también los jugadores que nos pudieran ayudar, en este caso, seguramente, no entraran en las condiciones económicas. Es una situación general, exceptuando algún equipo que ha pagado como la Real Sociedad. El mercado se está poniendo muy complicado y muy difícil" finalizó el técnico granota.