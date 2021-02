Paco López: "Espero un partido con un guión parecido al del miércoles"

Acabó con empate en el Ciutat, a uno, ante el Atlético, con sufrimiento pero con la posibilidad de ganar, si no llega a ser por la parada de Oblak ante Clerc, un partido que según el técnico de Silla, Paco López, podría volver a producirse en el guion prestablecido.

¿Rotaciones?, ¿con todo?, primera pregunta a la que Paco ha sido claro, "siempre es el penúltimo esfuerzo. Lo de echarlo todo me hace gracia. Hemos tratado siempre de gestionar de una forma adecuada. Echando la vista atrás a lo que nos ha pasado con Radoja o con Melero, cada vez estoy más de acuerdo con la gestión que se ha hecho del equipo. Vuelvo a insistir con los jugadores, el cansancio y que tenemos una plantilla amplia. Siempre hemos jugado con todo y vamos a seguir haciéndolo. Todo nos van a ayudar y tienen que estar preparados para ayudarnos. Todos tienen su alineación y los que le parecen mejor, pero la gestión la hacemos desde dentro, que es donde tenemos la información. Vamos a seguir haciéndolo".

El cuadro granota va con problemas en el centro del campo, sin Melero, Campaña y ahora Radoja al que no se descarta para la vuelta de semis en copa, ausencias a las que hizo referencia asegurando que "Es lo que hay. A todos nos gustaría que hubiese habido otro calendario y que no hubiese habido pandemia. Los jugadores no son máquinas, el ritmo de partidos y la cantidad es brutal. Los esfuerzos son tremendos. El espectáculo podría ser mejor, pero es lo que asumimos y lo que hay que hacer. Todo el mundo quiere ganar y se exige al máximo. Las consecuencias son las lesiones".