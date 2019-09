El origen de la "desobediencia" a Lim con la Copa

Esta semana el compañero Hugo Ballester de la Cope contaba el inicio de las diferencias entre Mateu/Marcelino y Peter Lim: la Copa del Rey. El dueño no quería que el equipo se desgastase en la competición del KO ya que lo importante era la clasificación para la Champions League. Nosotros os desvelamos las claves y los motivos de esa “desobediencia”.

Efectivamente a principio de temporada se establece el mandato desde Singapur de dar prioridad a la clasificación para Champions. La temporada anterior el equipo sufrió un desgaste importante al llegar a semis de Copa y casi lo acusa en el objetivo final.

Mateu Alemany públicamente defendió lo exigido desde Singapur al decir en varias ocasiones que “la Copa no es prioritaria”. Tanto es así que el club no pujó lo suficiente para que Mestalla fuera el escenario de la Final en el año del Centenario porque no se había marcado como objetivo llegar a ella.

Marcelino en sus alineaciones demostró que la prioridad era la Liga. Incluso en la ida contra el Getafe sentó a Gayá, Rodrigo y Soler y dio la titularidad a menos habituales como Lato, Kangin Lee e incluso puso a Rubén Vezo de lateral derecho.

Y en ese partido estuvo la clave de todo. La derrota en el Coliseum y las burlas al banquillo y jugadores con gestos de llorones y la actitud de algunos jugadores del Getafe encendieron la mecha. Los pesos pesados del vestuario dieron un paso adelante y quisieron darlo todo en el partido de vuelta. No querían permitir que el Getafe les eliminase. Y Marcelino se unió a esa batalla.

El resto de la historia ya la conocemos. Una vez conocido el rival de semis ya no se pudo dejar escapar la oportunidad de intentar jugar una final.

Aquel partido de Getafe lo cambió todo. Esa rivalidad causó la desobediencia a Singapur. Si el rival hubiese sido cualquier otro probablemente Marcelino hubiese vuelto a alinear en Mestalla en la vuelta a los menos habituales. Y no sabemos que podría haber pasado.