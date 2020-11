Maxi Gómez y Diakhaby tiene muy complicada su presencia ante el Alavés

Son tres los nombres en los que Javi Gracia tiene todas sus preocupaciones para poder ser activos importantes para el partido que debe ser la concatenación de la última victoria ante el Teal Madrid. Esos tres nombres son los de Maxi Gómez, Kangin Lee y Mouctar Diakhaby.

El delantero uruguayo tiene muy complicado que pueda viajar a Vitoria para enfrentarse el domingo a las nueve en Mendizorroza al Alavés. El ariete ya no ha viajado con su selección y hasta hoy viernes no se ha ejercitado con el resto de sus compañero, hoy, por ejemplo 15 minutos de sesión al margen.

El que también lo tiene complicado es Diakhaby que todavía no se ha entrenado a buen ritmo a pesar de estar en la fase final de su lesión, aunque lo que sí que parece es que ya estará ante el Atlético de Madrid cumpliendo las fechas que se marcaron hace 3 semanas desde su lesión.

El que si que parece que estará es Kang In Lee a pesar de que hoy, tras su vuelta con la selección coreana, no se ha entrenado con sus compañeros, pero no lo ha hecho por problemas físicos sino por la aparición de positivos en la selección con lo que ayer se tuvo que realizar un PCR que salió negativo, pero al tener que realizarse, por protocolo, un segundo, hasta que no supiera el resultado no podía entrenar con el equipo, con lo que mañana se ejercitará y entrará si asó lo desea Javi Gracia en convocatoria