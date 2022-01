Lisci: "Hay que creer en el Sí se puede"

"No es una final. Tenemos un objetivo a corto/medio plazo y estamos totalmente en la línea de lograrlo. No es una final pero si es un partido muy importante, pero en enero no hay finales". Así arrancaba Alessio Lisci la rueda de prensa previa al partido ante el Cádiz. Partido para el que ha tenido dos semanas para preparar, a lo que se refería el italiano,"se puede trabajar más que es lo que a todo entrenador le gusta. Aunque mejor semana a semana. Hemos tenido más tiempo para trabajar, para hacer las cosas con más tranquilidad".

Gracias a la afición

"Aprovecho para dar las gracias a la afición que nos va a recibir. No hace falta que diga nada porque se que van a responder. Han respondido en momentos anteriores mucho más difíciles. Se que mañana nos van a empujar y van a ser ese jugador número 12 que nos ayude a conseguir la victoria".

Sí se puede

"Sí, se puede y se debe creer en eso. La afición está muy comprometida y el equipo también. Hay todos los ingredientes para que se pueda dar. Hay que conseguir hacer del Ciutat un campo muy complicado para los rivales".

Mercado de invierno

"Un entrenador quiere tener a todos el día 1. Tenemos nombres y estamos en ellos. Se han caído opciones interesantes. Hay equipos que han firmado jugadores en los que estábamos nosotros también. La intención del club es hacerlo lo más rápido posible".

"Ahora mismo estamos con mercado de cesiones, ventas o compras. Ahora mismo te diría que rescisiones no, no sé en un futuro. Esta semana he leído muchas noticias de mercado y están bastante fuera de la orientación de mercado del club".

Confiado en llegadas

"Confío. Porque se como está trabajando el club. Repito lo que dije al principio de mercado, si me tengo que quedar con esta plantilla estoy encantado. Con los jugadores que tenemos nos podemos salvar. Creo que si incorporaremos jugadores"

Enis Bardhi

"Es muy importante. Si vienen ofertas súper buenas por jugadores todos estamos en el mercado, incluso yo. Te digo que no ha llegado ninguna oferta, eso es mentira. Bardhi es importantísimo, quiero que se quede y nos va a dar muchas alegrías".

El Cádiz como rival

"Al final es un partido muy complicado. Es un equipo que tiene una herencia muy importante, saben sufrir. Lo mismo que le pasa al Getafe. Ahora, Sergio está intentando dar algo más con balón. Me espero ese Cádiz de poner centros al área, como la segunda parte contra el Espanyol. No le importa tener el balón y salen bien, además ahora con balón han mejorado. Encima, han recuperado a Negredo que está muy bien en las últimas jornadas"

"Ellos han tenido poco tiempo, pero son un equipo que venían haciendo las cosas muy bien en años anteriores. Tienen una mentalidad muy fuerte, saben lo que tienen que hacer en el campo. Sergio ha seguido la misma línea. Tenemos esa pequeña ventaja, pero en el fútbol influyen muchas cosas".