Javier Pereira: "Me siento respaldado por mi trabajo"

Nueva derrota del Levante que sigue sin ganar en esta temporada. Tampoco la llegada de Javier Pereira ha cambiado esa dinámica y una vez más fueron remontados en un partido que se les puso de cara con el gol de Mustafi en la primera parte. Tras el descanso Juanmi hizo un hat-trick para los verdiblancos en un abrir y cerrar de ojos y hundió aun más a los granotas.

Sin ganar desde que llegara al banquillo

Javier Pereira llegaba al banquillo del levante un 7 de octubre. Y desde entonces ha sido incapaz de conseguir la primera victoria de la temporada. No ha servido de revulsivo y su bagaje es de 4 derrotas y 3 empates y por eso empieza a sobrevolar una posible destitución. Preguntado sobre si entendería que se tomara alguna decisión sobre su futuro afirmaba que "yo no entiendo nada, esa no es mi labor. Mi trabajo es entrenar cada día y hacerlo lo mejor posible de manera profesional como lo estamos haciendo". Y sobre si se sentía respaldado añadía que "yo me siento respaldado por mi trabajo que es lo que me ocupa y preocupa. No solo yo sino todo el staff que tenemos estamos trabajando de manera profesional. Yo creo que el equipo ha mejorado aunque es verdad que los resultados no han llegado. Más allá no tengo que pedir ningún respaldo. El respaldo se pide cuando uno te contrata y eso es lo que me avala y el trabajo con los jugadores".