Javi Gracia: "Solo me preocupa ganar"

Podriamos decir que Javi Gracia no fue efusividad en la rueda de prensa previa al partido ante el Celta en Mestalla. Partido en el que se cuestiona, en caso de no ganar, su continuidad, y más después de lo ocurrido en Valdebebas.

Esta semana desde el club se aludió a una semana de reuniones que comenzaron con una "supuesta" reunión de Anil Murthy con el propio Javi Gracia, aspecto este que ha monopolizado la rueda de prensa del navarro y que ha sido su primera respuesta a la pregunta de que es lo que allí se había hablado, "mi situación no es diferente. Vienes de un mal partido y un mal resultado. El día a día no ha cambiado nada. No he estado en ninguna reunión. Me gustaría hablar del Celta. Esta semana el día de descanso sí me pasaron una llamada de teléfono suya. Me preguntó por la situación del equipo y nada más. Sé que al día siguiente hubo una reunión con los capitanes y los embajadores". Una respuesta que sorpremdí, atendiendo a las informaciones de esta semana sobre dicha reunión con el técnico al que se le había trasladado poder de decisiones en los onces y confianza, a lo que Gracia volvía a responder aludiendo a que solo se trato de una llamada telefónica, "lo que hablé con el presidente fue una llamada preocupándose por la situación del equipo y nada más".

Aún así si que valoró la reunión que tuvieron los capitanes con los embajadores y con la propiedad, poniendo el acento en la manetnida con Bossio, Tendillo y Arias, "yo valoro muy positivamente todo este tipo de reuniones con embajadores y capitanes porque veo en ellos buenas intenciones. Lo veo positivo. Lo que realmente que tenemos que mostrar es que esas buenas intenciones se traduzca en que el equipo juegue bien y traducir esa buena voluntad en resultados. Lo agradezco porque viniendo de quien viene, embajadores, que ayudan a tener comunión con el equipo lo agradezco mucho".

Un entrenador al que se le ha preguntado sobre su futuro, siendo parco en palabras, "yo lo que quiero es hacer mi trabajo lo mejor posible y que el equipo gane. A pocos le interesa si me preocupa o no. Yo lo que tengo que hacer es que mi equipo juegue mejor y saque los mejores resultados", "mi intención es la misma desde hace tiempo (seguir hasta final de temporada dijo en la rueda de prensa anterior) lo que realmente me preocupa es hacer las cosas mejor y sabiendo que los puntos que hay en juego son muy importantes. Con esa ilusión hemos trabajado durante la semana. Sigo siendo optimista y positivo", "No contemplo otra cosa que no sea ganar y por eso no tiene otro tipo de valoraciones. El presidente mostró interés por el equipo y poco más".

Aprovechando la estancia de Anil el Singapur se le ha preguntado a Javi Gracia sobre la posibilidad de una conversación con el máximo accionista Peter Lim, "no me han transmitido nada al respecto. No sé si lo va a pasar y no sé si me gustaría. No sé lo que va a pasar". Habrá que espera a que acabe el partido ante el Celta por si finalmente pasa algo.