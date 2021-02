Javi Gracia defiende su faceta como entrenador

Los duelos contra el Getafe de Bordalás en los últimos años se había convertido en "batallas" en la lucha por un puesto Champions, el de mañana es totalmente diferente, con un Valencia que busca alejarse del descenso y un Bordalás que se juega su puesto en caso de no conseguir la victoria. Unos duelos a los que ha hecho referencia Javi Gracia, "ya sabemos lo que es y lo que ha sido el Getafe. No nos va a sorprender en cuanto a estilo de juego y clase de partido. Va a ser un partido muy exigente contra un equipo que se entrega al máximo físicamente. Lleva una racha de resultados negativa y dará todo por conseguir cambiar esa dinámica. Tenemos que ir preparados y ponernos a su altura en entrega e intensidad. A partir de ahí, intentar sacar ventaja de sus necesidades y que sea una influencia positiva y que no nos haga competir el partido", "estoy al tanto de lo que sucedió unos partidos atrás. Ya tuvimos un enfrentamiento en la primera vuelta y vemos lo que puede ser. Tuvimos contras para matar el partido, no lo hicimos y en los últimos minutos casi lo perdemos. Entiendo que mañana será un partido disputado".

Partido para el que los valencianistas tendrán la baja de Cheryshev, Piccini y Guillem Molina, "todos están bien. Tenemos la lesión de Cheryshev que está entrenando al margen y de Guillem Molina. Al margen de ello, todos están disponibles, incluido José Luis Gayà. La plantilla está muy ilusionada con la posibilidad de conseguir dos victorias consecutivas. Lo queremos de una vez por todas".

El navarro también habló de la valoración que hace de la temporada, "La valoración de mi trabajo ya la hacéis vosotros a diario. En mi opinión, creo que hay una serie de activos en la plantilla que se están revalorizando".

También se le preguntó a Javi Gracia sobre si ha hablado con Peter Lim aprovechando su estancia en Singapur, "considero que hay una situación personal. Creo que ya sabéis cómo está la comunicación en el club. El presidente me dijo que se iba a marchar y hasta que vuelva no volveré a hablar con él. Pasa en muchos equipos. con el propietario, no he hablado. Ya veremos".

Al igual también se refirió a los pocos minutos de Ferro, Oliva y Cutrone, "Mis decisiones son las que son y elijo a quién creo que está mejor y no hay otra razón", "No hay ningún problema físico o de otro tipo. Simplemente es una elección de jugadores y nada más"