Javi Gracia: "Cometemos errores impropios de esta categoría, si supiera el porqué lo corregiríamos"

Da la sensación de que Javi Gracia está desbordado. Antes del partido ante CA Osasuna manifestaba que "no sé con seguridad que vamos a necesitar para conseguir la victoria". Y fuera lo que fuese no se se puso en práctica porque el Valencia cayó en un nuevo ridículo sobre el césped del Sadar. Los números como visitante esta temporada no engañan: solo dos victorias y diez derrotas.

Al acabar el encuentro Javi Gracia reconocía respecto a su responsabilidad que "la tengo toda, soy el entrenador y la asumo toda. Trato que los jugadores mejoren, en unas cosas lo conseguiré y en otras no. Hay parte de responsabilidad en los jugadores pero estamos intentando minimizar esos errores.Yo asumo la responsabilidad, es mía al cien por cien. Trabajo asumiendo que toda la responsabilidad es mía. A partir de ahí cada uno deberá asumir la responsabilidad que crea oportuna. Yo intento hacer lo mejor mi trabajo".

Y sobre esos errores que siguen costando muchos puntos al equipo decía sorprendentemente que "cometemos errores impropios de esta categoría, si supiera el porqué lo corregiríamos".