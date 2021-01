Hoy venía pensando en... la renovación de Morales

Hoy con Leleman venía pensando en… la renovación de Morales. Que hoy en Onda Deportiva Valencia como buen martes que es tenemos tertulia del Levante y me da la sensación que va a ser el tema central sobre el que va a girar.

Hay caso Morales. Es muy bonito eso de decir que “Morales y el Levante están condenados a entenderse”. Queda precioso. Pero para que sea una realidad, al Levante le toca hacer un esfuerzo para poder retener a su capitán. Porque Morales lo ha venido haciendo en todos estos últimos años.

Decir que le has ofrecido la renovación de la forma que lo has hecho es como decir que le has ofrecido la “no renovación” para poder cubrirte las espaldas. Porque las condiciones ofrecidas ni valoran la calidad, ni lo que representa y lo que sigue dando Morales al equipo ni tampoco todas las renuncias anteriores a ofertas millonarias. Si así es como se lo pagan… se equivocan.

Que Morales no se quiere ir es más que evidente. Su vida, su pasión y su amor hacia el Levante, os lo aseguro, son a prueba de bombas. Ni los millones ni los cantos de sirena le han apartado nunca de ese sentimiento. Pero no es tonto. Y ha llegado el momento de valorarle como se merece. El club… y el entrenador.

Porque… ¿le ha dicho Paco López a Quico que es fundamental renovar a Morales, que es una pieza básica e indiscutible del equipo para el próximo año? ¿o tal vez no lo considera así pero no se atreve a ponerle el cascabel al gato para no ser uno de los responsables de la salida de uno de los emblemas del club?

Y cuando Paco dijo lo de condenados a entenderse… ¿lo dijo con la boca grande o con la boca pequeña?