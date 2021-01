Hoy venía pensando en... si habrá o no fichajes

Hoy venía pensando en… si va a haber o no refuerzos en este mercado invernal. Que estamos a 19 de enero y no acaba de venir nadie.

Es verdad que es uno de los mercados más complicados de la historia del fútbol. A la falta de liquidez de los equipos por la pandemia se une el temor de éstos de dar salida a futbolistas con el riesgo de sufrir un brote de coronavirus y no tener suficientes jugadores. Y lo entiendo.

Así que si en líneas generales ya es difícil, para el Valencia aún más. Tratar de encontrar en solo un mes un mediocentro (y un central) solo a golpe de cesión sin obligación alguna de compra es rizar aún más el rizo. Y la excusa perfecta para Anil Murthy en el caso de que no llegue nadie.

Siendo cierto no lo es menos que el Valencia necesita reforzar esas dos posiciones desde hace ya mucho tiempo. La baja y posterior no renovación de Garay obligaba desde febrero del año pasado a encontrar un central de jerarquÍa. Y las salidas de Parejo, Coquelin y la de última hora de Kondgobia hacia indispensable encontrar ese mediocentro. Así que con excusa o sin ella si se cierra el mercado sin la llegada de ningún futbolista, será un fracaso de la dirección deportiva.

Y digo de la dirección deportiva siempre y cuando sea cierto que Lim ha autorizado esos fichajes. Que sabiendo como se las gastan en Meriton, no me lo termino de creer. No sería la primera vez que nos engañan.

Así que… si no llega nadie… y escucháis eso de “mercado complicado, nada de lo que podía haber venido mejoraba lo que tenemos” sabréis que… Meriton… lo ha vuelto a hacer para desgracia de su entrenador.