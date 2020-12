Hoy venía pensando en... lo de anoche

Hoy venía pensando en… no…no os voy a mentir. Hoy no venía pensando. Esto está escrito anoche. No quería que el paso del tiempo calmara mi enfado por lo que pasó en Terrasa. Así que cuando acabó el partido me puse a escribir estas líneas.

Vergüenza. Eso lo que sintió todo valencianista durante 90 minutos. Y alivio. Lo que se sintió cuando Yunus hizo el empate y forzó la prórroga. Porque es vergonzoso que faltando seis minutos para el final un tercera división tuviera sobre la lona al, si, vigente campeón de copa, ese que tiene 8 títulos de esta competición en sus vitrinas. Y lo dije y lo repito… lo de las ventas no es excusa.

No lo es porque los futbolistas a los que se ha enfrentado el valencia no son profesionales. Hoy habrán tenido que madrugar para acudir a sus puestos de trabajo. No están rodeados ni de los cuidados ni los mimos ni las comodidades de los futbolistas profesionales. No viven en esa burbuja en la que lo hacen muchos futbolistas donde son intocables. Ni cobran ni tienen los lujos de aquellos que están en primera división. Pero ayer durante casi noventa minutos tuvieron lo que esos privilegiados no tuvieron: ilusión., fe, entrega y sacrificio. esas fueron sus armas para tratar de derrotar a Goliat. Y casi lo consiguieron.

Porque al que es profesional hay que exigirle como tal. Desde el entrenador hasta el último futbolista. Hay que exigirle que defiendan con honor del escudo y la camiseta que visten. Y caer ante un tercera en copa hubiera sido una de las mayores afrentas de la historia del Valencia.

Y no me digáis que muchos de los que ayer jugaron no valen. Podrán no valer para ganar títulos o incluso jugar en primera división pero… ¿para eliminar aun equipo de tercera división sin apuros tampoco? porque… entonces… si tenemos un serio problema