Hoy con Léleman venía pensando en... lo de vender o comprar futbolistas

Hoy con Leleman venia pensando en… lo de vender o comprar futbolistas en el mercado de invierno.

Si, lo de vender lo digo por Wass y lo de comprar por la insistencia de Bordalás en que lleguen refuerzos en este mercado. De lo primero reconozco que no tengo una opinión clara. Por un lado pienso que en la situación en la que está el Valencia a nivel económico no puede rechazar dos millones de euros por un futbolista que se irá libre el próximo mes de junio. Pero por otro se trata de uno de los más utilizados, pieza básica del equipo de Bordalás y renunciar a él sin un sustituto igual o mejor que él tiene un riesgo.

Y no me fio. No me fio de Murthy ni de Corona. Un club como el Valencia cuya aspiración es volver a Champions debería tener un director deportivo de calidad, no un presidente y un secretario técnico de perfil bajo que son los que toman las decisiones. No me fio que tengan estudiado el mercado y tengan preparado ese plan B para suplir a Wass si acaban aceptando los 2 millones del Atleti. Os recuerdo que en el último mercado invernal llegaron Cutrone, Oliva y Ferro en una clara demostración de no tener para nada estudiado ni trabajado el mercado.

Luego está lo de reforzar al equipo. Bordalás ha sido insistente en que con lo que hay no da para estar arriba, para volver a Europa. Estamos a 11 de enero, quedan 20 días y aún no ha tenido ningún regalo de Reyes. Es cierto que el de enero es un mercado más complicado que el de junio. Los futbolistas que lleguen deben tener un rendimiento inmediato en los cinco meses que quedan de competición. Esa es la dificultad. La dificultad y la necesidad de que lleguen cuanto antes. Así que antes que vender lo que hay que hacer urgentemente es comprar. Eso siempre que quieras salir de la mediocridad en la que llevas dos años…