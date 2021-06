Hoy con Leleman venía pensando en... la vacunación del los futbolistas de la selección

Hoy con Leleman venía pensando en… lo de la vacunación de los futbolistas de la selección española. Que hay polémica con eso pese a que Fernando Simon haya dicho que es una situación excepcional.

Y habrá quien lo vea así. Yo no. Para mi se incumplen dos requisitos en la estrategia de vacunación: Son menores de 40 y por tanto aún no les toca y lo van a hacer con Jansen y además no son considerados como “profesión esencial”. Así que no entiendo exactamente a que se debe ese privilegio salvo a la aparición del reciente caso positivo de Sergio Busquets.

Porque la norma debe ser igual para todos. Si el Ministerio de Sanidad ha acordado unas pautas a seguir no veo el porqué la selección española deba ser una excepción. ¿Por qué va a jugar la Eurocopa? ¿Y? ¿O es que hasta ahora no han estado jugando la liga sin haberse vacunado? Puede que la estrategia de vacunación no sea la más acertada, pero es la que hay y hay que asumirla.

Os pongo un ejemplo. A mi me hubiera gustado que me hubieran vacunado ya. Soy diabético y no entiendo porque tengo que esperar a que me llegue por edad si estoy dentro de las enfermedades de riesgo y soy paciente crónico. Pero me aguanto y no me queda otra que cumplir la norma. Así que cuando veo que para otros se la saltan, no me gusta.

Trabajo muchos años en el mundo del fútbol y sé que para muchas cosas son unos verdaderos privilegiados. Pero para esta ocasión no solo no lo entiendo sino que además puede que esas no sé cuantas vacunas vacunas que se van a usar con ellos sean más necesarias en otro coletivo. ¿Demagogia? No, no lo creo…