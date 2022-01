Hoy con Léleman venía pensando en... tal día como hoy hace 20 años

Hoy con léleman venia pensando en… que tal día como hoy de hace 20 años las portadas de los periódicos valencianos recogían unas, para muchos yo incluido, alocadas declaraciones del entrenador del Valencia en las que decía que se podía ganar la liga. Pocos le creímos ese día.

El Valencia venía de perder su último partido en Mestalla ante el Valladolid. ese día hubo pañolada. El entrenador había salvado el cuello in extremis con una remontada imposible ante el Espanyol en Montjuic. Oirle hablar de ganar la liga para gente como yo que jamás lo habíamos visto hacer, era más que una locura. Eran 30 años y yo tenía 27 casi recién cumplidos.

Ese día Rafa mintió. dijo que en los dos años que tenía ganaría un título. No estuvo dos sino tres y no fue un título sino tres. Aquella rueda de prensa no prevista, hecha sin motivo aparente salvo para hacernos creer que se podía se convertiría años después en histórica. Porque aquel 5 de mayo de 2002 Santi cañizares levantaba la quinta liga de la historia. Porque se cumplió el deseo de Benítez y Mestalla apretó, los futbolistas apretaron y aquel sueño se hizo realidad.

Quizá una vez cerrado el mercado Bordalás debería mandar un mensaje como ese. No por la liga, evidentemente, pero sí por la copa. el miércoles hay un partido de cuartos. Y es en Mestalla. y si Mestalla aprieta el valencia es invencible. Y si lo es se pondrá a solo tres partidos de ganar un título y volver a Europa. Tal vez ese sea el camino más corto aunque no por ello más fácil.

Creo que es el momento de demostrar ambición en la Copa. De decir “sí queremos la Copa. Y hasta el mismo Bordalás sabe lo que pasa en un partido de ¼ si Mestalla y los futbolistas dicen que quieren la copa…