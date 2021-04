Hoy con Leleman venía pensando en... la Superliga Europea

Hoy con Leleman venía pensando en… lo de la Superliga Europea

No me gustan las cosas que hacen a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Ese sistema cerrado de competición es la codicia extrema. No importan los méritos deportivos sino lo poderoso y rico que seas.

Recordaba esta mañana cómo aquel famoso pacto de Toledo cambió el fútbol. Con la entrada de los millones de las televisiones todo cambió. El romanticismo desapareció y el fútbol se convirtió en puro negocio. Perdió su esencia principal hasta llegar a nuestros días, donde lo menos importante son los aficionados. Y ahora, con este modelo, no solo son prescindibles los aficionados sino que también lo son los equipos pobres. Es su cortijo particular, el de los ricos, y su negocio. No hay más.

Recordaba también aquella serie que tanto me encantó. “Un juego de caballeros” cuenta el nacimiento del fútbol en Inglaterra. Ese fútbol que nació romántico y que un día morirá de éxito y codicia. Ese fútbol donde el pequeño podía ganar al poderoso y cuyo objetivo era identificar al pueblo con los colores de cada club. Era el deporte del pueblo. Hoy lleva camino de convertirse en el deporte de los ricos.

Y recordaba que ayer hizo 50 años de la liga de 1970-71. Esa de la que tanto me habló mi padre pero que yo no pude ver al igual que él no pudo ver las dos posteriores, las de 2002 y 2004. Aquel fútbol en el que el Valencia fue campeón nada tiene que ver con el actual. Hoy, convertido en negocio, las diferencias entre los poderosos y los que no, son grandes. Y con la creación de la Superliga Europea lo van a ser mucho más. Como para luego pretender competir ante ellos en las ligas domésticas.

Por eso no me gusta, por eso y porque cuando en el deporte importa más el dinero, el bolsillo, que los méritos conquistados con el esfuerzo y sacrificio para mi… deja de ser deporte. Como en la vida…