Hoy con Leleman venía pensando en... el secreto del Levante UD

Hoy con Leleman venía pensando en… el secreto del Levante. Que sin lugar a dudas uno de ellos se llama Paco López.

Paco y la confianza en su trabajo en los malos momentos. Ya sabéis que yo soy de los de dar confianza a los entrenadores que valen la pena y que han demostrado sobradamente sus cualidades. Puede haber momentos de duda pero si de verdad crees en el trabajo de tu entrenador y sabes que el vestuario está con él, lo mejor es mantenerlo.

Porque Paco ha tenido sus malos momentos en el Levante. Sin ir mas lejos esta misma temporada. Y ha habido dudas, yo las tuve, respecto a su continuidad. Pero hoy, a seis puntos de europa y a solo un partido de disputar por primera vez en su historia una final de Copa del Rey, se ha demostrado que fue un verdadero acierto su continuidad.

Aun así el fútbol es tan cíclico y tiene tan poco memoria que cuando lleguen los malos resultados nadie se acordará de lo que hizo. De nada vale lo que hayas hecho y por eso yo soy de los que piensa que los entrenadores deben marcharse cuando están arriba, cuando llegan los éxitos. Porque sino acabarán destituidos y solo nos acordaremos de lo malo y no de lo bueno.

No solo Paco. También el vestuario. Han demostrado los futbolistas del Levante un grado de compromiso increíble. Me consta que están empeñados en quedar por delante del Valencia y por supuesto disfrutar de una final de Copa. Están en su mejor momento y quieren aprovecharlo.

Habrá quien les tenga envidia, quienes no soporten que el vecino tenga éxito. Yo no. Yo pese a no ser levantinista siempre me alegro de todos los éxitos del deporte valenciano… y de este, también.