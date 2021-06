Hoy con Leleman venía pensando en… Ricardo Ten. No había sin duda mejor abanderado para las próximas Paraolimpiadas que él.

Sinceramente no deja de sorprenderme todo lo que va consiguiendo. El lunes tuve la oportunidad de hablar con él en nuestra sección Comunitat de l’Esport. Venía de ganar el oro en el campeonato del mundo de Portugal en crono y la plata en ruta. La sencillez con la que hablaba no era propia de todo lo ganado hasta el momento. Incluso cuando le preguntaba la dificultad de cambiar de una disciplina a otra, de la natación al ciclismo, le quitaba valor.

Pues no. Tiene mucho mérito tener 6 medallas olímpicas, 7 mundiales, 13 campeonatos de Europa. Se pasó al ciclismo y ya suma tres mundiales más. Impresionante. No hay otra palabra que lo defina. Por eso no veo otro deportista con más mérito que él para portar nuestra bandera, la de España, en los próximos Juegos de Tokyo.

Es curioso porque el lunes cuando le preguntaba por esos juegos me decía que “si vamos a ver” que si “el seleccionador tiene que decidir”… Hasta ahí llega la humildad de un tío impresionante como Ricardo Ten. Ejemplo de superación, esfuerzo, sacrificio e ilusión.

Esa ilusión que a sus 42 años nunca ha perdido. Después de haberlo ganado todo en natación decidió que era el momento de subirse a la bici para recuperarla y tratar de superarse a si mismo. Lo ha hecho. Y a lo grande. Así que orgullosos de que seas tú, querido Ricardo, quien lleve nuestra bandera!