Hoy con Leleman venía pensando en... Rafa Mir

Hoy con Leleman venía pensando en… el posible regreso de Rafa Mir al Valencia. Que con la buena temporada que está haciendo en el Huesca a sus 23 años todo apunta a que podría ser un objetivo para el verano que viene.

Es verdad que con la dirección actual del Valencia no me gusta mucho hablar ni de fichajes ni de objetivos. Es como eso de “lo que pides” y “lo que te llega”. Nunca se sabe. O si se sabe. Se sabe que hay que vender por encima de los 30 millones de euros, que hay una ATE que caduca y que a Lim hay que devolverle 56 millones de euros antes de septiembre. Y con eso, hablar de refuerzos es una temeridad.

Pero en este caso hay un componente extra. Se llama Wolverhampton, el club sobre el que Jorge Mendes tiene un gran poder. Tal vez no tanto como lo tiene en el Valencia pero lo tiene. Y si no que le pregunten a Nuno. Así que pensar en que la mano del portugués pueda ayudar al regreso de Rafa Mir no es nada descabellado. Incluso pensar en un cambio de cromos, un trueque del estilo Maxi-Rafa Mir.

Al primero, al uruguayo, no se le ve a gusto aquí mientras el segundo siempre tiene palabras de cariño hacia el club que le formó. Ayer sin ir más lejos contestaba en tuiter a alguien que le decía que era una pena que no estuviera aquí que “tengo 23 años y mucho cariño al club que me formó como jugador. Veremos en el futuro” acompañado de un murciélago. ¿Toda una declaración de intenciones?

Lo que es evidente es que Rafa Mir ya no es ese delantero que debutó con 17 años en un partido de Champions en Rusia en una decisión demasiado aventurada por parte de Nuno. En aquel entonces se dijo que lo hacía por estar representado por Jorge Mendes.

Hoy, con el paso del tiempo y con la experiencia adquirida ha demostrado que calidad tiene para jugar en el Valencia. Y él tiene esa espinita clavada. ¿Será suficiente para volver?