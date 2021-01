Hoy con Leleman venía pensando en… que hacer en la Copa. Si vale la pena poner a los mejores ante el Sevilla con el riesgo de sufrir alguna lesión o dejarla pasar pensando en que lo importante es lo del fin de semana ante el Elche.

Parto de la base que el Valencia se enfrenta ante un equipo que quiere ganarla. Ese es uno de los objetivos del Sevilla en contraposición a los del Valencia. Por desgracia hoy en día no se puede decir que ganar la copa esté al alcance de este Valencia. Y no lo está porque a dos puntos del descenso, la prioridad debe ser la liga.

Son 4 victorias en 20 partidos, 20 puntos en 20 partidos. La peor primera vuelta de la historia salvo aquella del año 1982-83. Esos números dan tanto vértigo que es mejor pensar en competir en la liga y dejar a un lado la Copa. Porque ante el Elche en Mestalla, dadas las circunstancias, sí es una final en toda regla.

Hay otro dato más. De las siete últimas peores primeras vueltas de los 100 años de historia del club, 4 han sido con Meriton como propietario. Que es verdad que hay tiempo para enderezar la temporada pero la falta de refuerzos en este mercado invernal y la venta este verano de jugadores tan importantes no invita a pensar en ello.

Así que si me preguntan y aunque no soy de los de tirar ninguna competición por la historia, prestigio y títulos del Valencia, para mi la prioridad debe ser sin lugar a dudas la Liga. Porque ya se sabe que con Meriton al mando, ni el prestigio ni la historia cuenta.. al menos no para ellos.